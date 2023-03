Und am Ende brennt Hongkong

Eine bittersüße Liebesgeschichte – vor dem Hintergrund von Krieg und japanischer Besetzung – erzählte Ann Hui 1984 in „Love in a Fallen City“.

Sie ist die wagemutigste Filmemacherin Hongkongs – mit einzigartigem Gespür für die Menschen und Geheimnisse ihrer Heimat. Das Werk von Ann Hui ist jetzt in Wien zu erleben.

Lin, eine zierliche Krankenschwester, der man die Willenskraft und die Ausdauer, die in ihr stecken, nicht ansieht, steht im Zentrum von Ann Huis erstem Film „The Secret“ (1979). Die junge Frau wird zur unwahrscheinlichen Heldin einer Detektivgeschichte. Als in ihrer Nachbarschaft ein brutaler Doppelmord geschieht, macht Lin das, wozu die Polizei nach der raschen Verhaftung eines allzu naheliegenden Sündenbocks nicht willens ist: Sie taucht ein in die Lebenswelt der beiden Opfer – und entdeckt plötzlich überall um sich herum geheimnisvolle Spuren, Zeichen einer anderen, bislang unsichtbaren Realität.

„The Secret“ ist ein fulminantes Debüt. Getragen von der großartigen Hauptdarstellerin Sylvie Chan evoziert der Film mal die analytischen Paranoiathriller New Hollywoods, mal grelle, blutrünstige italienische Serienkillerfilme – und bleibt doch stets verwurzelt in der Alltagskultur und dem Brauchtum Hongkongs, einer Stadt, auf deren Geheimnisse das Kino Ann Huis seither über 40 Jahre lang neugierig geblieben ist. Tatsächlich ist diese Neugier auch in „The Secret“ wichtiger als die Auflösung des Geheimnisses. Was Hui erzählt, ist vor allem anderen die Geschichte einer Frau, die beschließt, hinfort mit offenen Augen durchs Leben zu gehen.