Kaufhaus Schiepek: Krims, Krams, Kitsch

Gabriele Schiepek in ihrem Kaufhaus im ersten Bezirk.

Seit 1986 führt Gabriele Schiepek ihr sehr buntes Schmuckgeschäft hinter dem Burgtheater. Nun sucht sie eine Nachfolgerin.

Wer den kleinen Laden, nur ein paar Meter hinter dem Burgtheater gelegen, das erste Mal betritt, weiß womöglich gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll: Hunderte, nein, Tausende bunte Perlen da, eine ganze Wand voller sehr farbenfroher Ohrclips dort, mit teilweise sehr ungewöhnlichen Elementen: Einhörnern, Kirschen, Elefanten, um nur einige zu nennen.

„Sehr, sehr bunt“ wäre beinahe eine Untertreibung, wenn man das Kaufhaus Schiepek beschreiben möchte, jedenfalls ist man hier auch im durchaus großen Stil dem Kitsch zugeneigt. Perlen und Schmuck sowie – nicht minder farbenfrohe – Geschenkartikel werden hier nicht nur verkauft, sondern auch gefertigt: Den überwiegenden Teil der Ringe, Ketten und der erwähnten Ohrringe haben Gabriele „Jella“ Schiepek und ihr Mann, Thomas Allamoda, selbst hergestellt. Auch wer selbst zu Hause Schmuck fertigen will, bekommt im Kaufhaus Schiepek alles, was man dafür braucht: von Bändern über Drähte bis zu Verschlüssen. Begleitet von Tipps, wie alles am besten gelingt.