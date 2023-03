„Kriminell“: ÖSV-Hattrick in Kvitfjell

Im Wetterglück: Ortlieb führt Dreifachsieg im Super-G an.

Kvitfjell. Das Erfolgsrezept für diesen Super-G in den norwegischen Bergen: eine möglichst niedrige oder noch besser eine hohe Startnummer. Denn just als die Topgruppe ins Rennen ging, hatten starker Schneefall und Wind die Piste in Kvitfjell deutlich verlangsamt und für grenzwertige Sichtverhältnisse gesorgt. Vor allem im flacheren Streckenabschnitt war für Mikaela Shiffrin und Co. kaum noch etwas zu holen.

Als es dann wieder aufklarte, nutzten die Österreicherinnen mit ihren Startnummern jenseits von 25 den Wetterumschwung am besten – und bejubelten einen Dreifacherfolg: Nina Ortlieb vor Stephanie Venier (+0,12 Sek.) und Franziska Gritsch (+0,38). Auf Platz vier, und schon 0,69 Sek. zurück, landete Italiens Speed-Star Sofia Goggia und schimpfte: „Kriminelle Bedingungen.“

Für die ÖSV-Damen war es der erste Dreifacherfolg seit einem Riesentorlauf im Jänner 2009 in Cortina d'Ampezzo (Kathrin Zettel vor Michaela Kirchgasser und Elisabeth Görgl). Für Ortlieb der zweite Weltcupsieg nach jenem beim Super-G in La Thuile im Februar 2020. „Ich muss schon ehrlich sagen, ich habe sicher bessere Bedingungen gehabt als die am Anfang. Das ist mir sehr wohl bewusst“, erklärte die 26-Jährige.

Ebenfalls Gewinnerin der Wetterlotterie von Kvitfjell: DSV-Hoffnung Emma Aicher, 19, feierte mit Platz fünf ihr bestes Weltcupresultat. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2023)