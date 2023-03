NBA: Jakob Pöltl fühlt sich in Toronto wohl

Basketballer könnte 20 Mio. Euro pro Saison verdienen.

Washington. Foulprobleme waren es, die Jakob Pöltl lediglich gut 24 Einsatzminuten bescherten. Sein Team, die Toronto Raptors entschieden die Partie in der National Basketball Association (NBA) gegen die Washington Wizards dennoch 116:109 für sich. Der 27-jährige Center steuerte 14 Punkte bei. Sein Klub liegt aktuell auf Rang neun der Eastern Conference. Um die Play-offs zu erreichen, sei „ein Run“ notwendig, meinte Pöltl.

Der Wiener, der seit dreieinhalb Wochen und seiner Rückkehr von den San Antonio Spurs wieder im Sold der Kanadier steht, hat bislang neun anstrengende Partien erlebt. „Aber mittlerweile fühle ich mich sehr wohl.“ Er habe sich in Toronto „relativ schnell“ eingelebt, so kenne er von seinem Engagement in den Jahren 2016 bis 2018 noch einige Teamkollegen, Coaches und Betreuer.

Sein Vertrag in Toronto läuft allerdings nur bis zum Sommer. Gedanken über die Zeit danach mache er sich noch nicht, die möglicherweise bevorstehende „free agency“, ein Status als vertragsloser Spieler, sei für ihn gedanklich noch kein Thema, beteuerte er. Etwa 20 Millionen Dollar (18,84 Mio. Euro) jährlich könnte Pöltl dann laut US-Medien künftig pro Saison verdienen.

(ag.)