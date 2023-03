Fünfjähriges Mädchen stirbt nach Badeunfall in Therme

Der tödliche Unfall ereignete sich in der burgenländischen Sonnentherme Lutzmannsburg. Das kleine Mädchen soll in das sogenannte Wildbach-Becken gesprungen sein.

Ein Badeunfall in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) hat ein fünfjähriges Mädchen das Leben gekostet. Polizeiangaben zufolge war das Kind Samstagmittag in einem unbeaufsichtigten Moment in das sogenannte Wildbach-Becken gesprungen. Nach der Rettung und einer Reanimation wurde die junge Wienerin in die Klinik Donaustadt in die Bundeshauptstadt geflogen, wo sie Sonntagmittag starb.

Laut Landespolizeidirektion Burgenland ereignete sich der Vorfall in der Sonnentherme am Samstag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr. Ein Badegast wurde auf das leblos treibende Kind aufmerksam und zog es aus dem Wasser. Reanimationsmaßnahmen wurden durchgeführt, auch die Rettungskette wurde in Gang gesetzt.

(apa)