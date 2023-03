Stromimport 2022 deutlich gestiegen

Im Vorjahr wurden 3,2 Mrd. Euro für Importe bezahlt.

Wien. Der Nettostromimport ist voriges Jahr ein weiteres Mal deutlich angestiegen. Hatte es bereits 2021 ein Plus ums Dreieinhalbfache gegenüber 2020 gegeben, stieg der Nettoimport 2022 neuerlich um 15 Prozent, berichtete die IG Windkraft am Sonntag auf Basis von Daten der Energieregulierungsbehörde E-Control. So seien im Vorjahr 3,2 Mrd. Euro von Österreich an ausländische Kohle-, Atom- und Gaskraftwerke geflossen. 2022 wurden netto 8,7 Mrd. kWh Strom importiert.

Im Vergleich zu 2019 sei der Nettostromimport 2022 um 178 Prozent höher ausgefallen. Mit 11,7 Prozent des Stromverbrauchs lag der Nettostromimport 2022 damit deutlich über dem Durchschnitt seit dem Jahr 2000 (7,2 Prozent). „2030 wollen wir den Stromverbrauch mit 100 Prozent erneuerbarem heimischen Strom abdecken“, erinnerte IG-Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl.

„Heute schaffen wir nicht einmal, unseren Stromverbrauch mit heimischen Kraftwerken zu erzeugen, und müssen noch immer schmutzigen und teuren Atom-, Kohle- und Erdgasstrom in großen Mengen importieren.“ Er forderte einen Ausbau der Windkraft, um eine „Winterlücke“ zu schließen. Denn dann ist die Wasserkrafterzeugung geringer und es muss mehr Strom importiert werden als im Sommer.

(APA)