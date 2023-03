Revenge Songs: Rache ist süß – auch in Zeiten der Achtsamkeit

Joel C Ryan / AP / picturedesk

Die Titel ihrer beiden neuen Lieder sind nicht sehr eingängig, die Texte umso wütender: Shakira verarbeitet die Trennung von Fußballer Piqué. Joel C Ryan / AP / picturedesk

Die alte Kunst der Revenge-Songs erfährt eine neue Hochblüte: Shakira rechnet gleich mehrfach mit ihrem Ex ab, Miley Cyrus revanchiert sich subtil. Über ein geächtetes Gefühl, vorzivilisatorische Fantasien und das Erbe von „I Will Survive“.

Shakira war wütend. Und ihre große Schar an Fans war es mit ihr. Viele Jahre lang beglückte sie mit ihrer Vorzeigeehe mit dem spanischen Fußballer Gerard Piqué. Er dribbelte von Sieg zu Sieg mit seinem Verein Barcelona, sie schuf Hits. Und jetzt, wenige Monate, nachdem er die Stoppelschuhe an den Nagel gehängt hatte, wechselte er die Mutter seiner beiden Kinder gegen eine 23-jährige Schönheit namens Clara Chia Marti aus.

Ihren Namen nimmt die 46-jährige Shakira in ihrem grandiosen Rachesong „BZRP Music Session #53“ ganz bewusst nicht in den Mund. Lieber hilft sie ihrem Ex, das Ausmaß seiner Verfehlung mit Metaphern aus der Fußball- und der Automobilwelt zu begreifen. „Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, eine Rolex für eine Casio.“