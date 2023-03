Der größte Automobildienstleister Österreichs

Drucken

Hauptbild • Porsche Zentrum bei Porsche Wien Liesing • (c) FOTO FLAUSEN (FOTO FLAUSEN - Andreas Brandl)

In elf Standorten - über die Bundeshauptstadt verteilt - kümmern sich rund 1200 Mitarbeiter des neuen Porsche Wien Verbunds um ihre Kunden.

Die Auto-Branche ist im Umbruch und steht vor neuen Herausforderungen. Die Digitalisierung, neue Mobilitätsangebote und vor allem die boomende Elektrifizierung der Fahrzeuge verlangt auch eine Transformation des Automobilsektors. Deshalb wurde mit dem Porsche Wien ein ganzheitlicher, neuer Verbund geschaffen. Bestehend aus elf einzelnen Standorten in Wien – von Liesing bis in die Donaustadt, von Erdberg bis in die Muthgasse – entstand der größte Automobildienstleister der Stadt. Bereits die Kennzahlen sind beeindruckend: Rund 1200 Mitarbeiter – darunter 170 Lehrlinge – kümmerten sich im Jahr 2022 um 255.000 Reparaturaufträge und brachten 7400 Gebraucht- und 13.500 Neuwagen auf die Straße.

„Gerade in herausfordernden und sich rasch verändernden Zeiten wie wir sie aktuell in der Autobranche erleben, ist es als Organisation besonders wichtig, mit einer klaren Ausrichtung in die Zukunft zu blicken, die Kräfte zu bündeln und Synergien sinnvoll einzusetzen", erklärt Peter Herget, GF Porsche Wien. Durch die Bündelung der einzelnen Geschäftsfelder liegt der Fokus noch mehr auf den Bedürfnissen der Kunden und dem Standard der Dienstleistungen. Mit einer agileren Verkaufs- und Serviceplattform trägt der neue Verbund Porsche Wien den sich verändernden Marktanforderungen Rechnung. Neben den Verbund-Geschäftsführern werden Spartenleiter für die einzelnen Konzernmarken, VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE, PORSCHE, DAS WELTAUTO und CUPRA eingesetzt. Zusätzlich gibt es ein einheitliches Marketing und einen einheitlichen Markenauftritt.

Viele Vorteile für Kunden

„Mit der organisatorischen Neuaufstellung sind wir der größte Automobildienstleister in Wien und Umgebung", erläutert Peter Herget, Verbundgeschäftsführer von Porsche Wien. „So können wir unseren Kunden das innovative und breitgefächerte Produktportfolio der Marken noch zielorientierter näherbringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass alle Informationen bezüglich Autokauf, Finanzierung und Servicierung digital abgewickelt und vereinbart werden können."

Ein weiteres Dienstleistungsangebot sind moderne Reifendepots für eine optimale Lagerung und den effizienten Tausch der Reifen. Zudem können Kunden mit der „Servicebuchung Online“ einen Wunschtermin rund um die Uhr – auch von unterwegs – mit dem Smartphone oder Tablet vereinbaren. Zusätzlich steht die PIA Fastlane zur Expressabgabe der Fahrzeuge zur Verfügung.

Mehr Service für Großkunden

Nicht bloß Privatkunden werden von dem Verbund Porsche Wien profitieren, folgert Verbundgeschäftsführer Martin Märkl: „Mit der gebündelten Erfahrung und dem Know How unserer Mitarbeiter wollen wir die bereits hohe Servicequalität in Wien noch weiter steigern. So können wir auch unseren Großkunden, ein noch besseres Servicelevel und eine individuelle Betreuung im ganzen Raum Wien garantieren.“ Im Flottengeschäft sorgt der neue Verbund für noch schnellere Reaktionszeiten für Fuhrparkkunden. Dabei wird nach einer Analyse des Fuhrparks und der Ansprüche des Kunden ein individuelles Angebot unter Berücksichtigung aller betriebswirtschaftlichen Faktoren erstellt. Die intelligenten Lösungen stammen aus einer Hand: Vom Fahrzeugkauf über Serviceleistungen, der Finanzierung und Versicherung, bis zur Ersatzmobilität. Der Hol- & Bringservice rundet das Angebot ab und spart Unternehmen wertvolle Arbeitszeit.

Die ŠKODA Good Buy Wochen - Eine Ära geht zu Ende

Gleichzeitig mit dem Start in eine neue Zukunft mit dem Verbund Porsche Wien geht andererseits eine Ära zu Ende. Nach 22 Jahren Erfolgsgeschichte läuft der ŠKODA Fabia Combi aus – immerhin belegte das beliebte Modell immer wieder die Spitzenplätze der österreichischen Zulassungsstatistik. Insgesamt wurden 1,5 Millionen Exemplare des ŠKODA Fabia Combi gebaut, der sich vor allem durch das außergewöhnlich große Platzangebot bei jungen Familien enormer Beliebtheit erfreute. Mit moderner Technologie, einer breit gefächerten Motorenpalette und vielen Ausstattungsoptionen wurde das Erfolgsmodell stets auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten.

„Wir sprechen beim Fabia Combi von einem exzellenten Preis-Raum-Verhältnis.“ Spartenleiter Andreas Zima

Schnellentschlossene können jetzt bei den ŠKODA Good Buy Wochen noch rasch zugreifen, bevor der Fabia Combi mit Jahresende ausläuft. „Über 22 Jahre hinweg war der Fabia Combi ein Erfolgsgarant von ŠKODA“, resümiert Spartenleiter Ing. Andreas Zima, „Wir sprechen beim Fabia Combi von einem exzellenten Preis-Raum-Verhältnis.“ Die Zukunft hält für Kombi-Freunde noch weitere ŠKODA-Modelle bereit: Das Portfolio wurde in den vergangenen Jahren sukzessive mit attraktiven Alternativen – darunter der aktuelle Fabia, der Scala und der Kamiq – erweitert.

Nach 22 Jahren läuft der ŠKODA Fabia Combi aus. (c) ŠKODA AUTO