SPÖ zwischen Maulkorb und Gemunkel

Gerade erst ist die Kärnten-Wahl geschlagen, da branden Gerüchte über die Ablöse von Pamela Rendi-Wagner an der SPÖ-Spitze auf. Zugleich gibt es Kritik aus Vorarlberg in Richtung Burgenland.

Auch wenn das Bild ein wenig hinken mag: Die Führungsdebatte in der SPÖ köchelt hinter vorgehaltener Hand weiter. Anders gesagt: Obwohl nach außen hin eine Art selbstauferlegter Maulkorb propagiert wird - man wolle aus Fairnessgründen vor der Landtagswahl in Salzburg nichts anzünden -, wird gemunkelt und gemunkelt, ob die Tage von Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der Sozialdemokraten gezählt sind. Aus der Deckung wollte sich am Montag vorerst aber niemand so recht wagen.

Selbst der für seine direkte Kritik an der Bundesparteichefin bekannte burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gab sich zurückhaltend. Die roten Verluste seien „natürlich nicht angenehm“, daher gehe er davon aus, dass es die „Diskussionen in der Sozialdemokratie geben“ werde - aber eben nicht öffentlich. Sehr wohl in aller Öffentlichkeit einstecken musste er selbst am Wochenende aber kritische Worte. So richtete Vorarlbergs SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger Doskozil aus, dass es ihr „vollkommen unverständlich“ sei, „wie man so unsolidarisch sein kann und jedes Mal vor einer Wahl eine parteiinterne Diskussion befeuert“. Wie auch die Wiener SPÖ beteuerte sie, zu 100 Prozent hinter Rendi-Wagner zu stehen.

In Kärnten selbst nahm Landeshauptmann Peter Kaiser, der die SPÖ zwar auf Platz eins hielt, aber herbe Verluste von neun Prozentpunkten einstecken musste, nach außen jedenfalls „alle Verantwortung“ auf sich. Eine große Aussprache wird es folglich in den kommenden Tagen in den Gremien wohl nicht geben. Nach Auskunft der Bundespartei sind diese Woche keine Sitzungen von Präsidium oder Vorstand vorgesehen.

Zu erwarten ist damit, dass die Führungsfrage noch bis zur Salzburg-Wahl am 23. April unbeantwortet bleibt. Der dortige Spitzenkandidat David Egger verbat sich dementsprechend gestern und heute Personaldiskussionen. Ironischerweise könnte gerade er, der dem Doskozil-Lager zugerechnet wird, mit einem starken Ergebnis für etwas Entspannung in Rendi-Wagners Umfeld sorgen. Die wenigen Umfragen weisen der SPÖ, die von einem sehr tiefen Ausgangswert startet, leichte Zugewinne aus.

Option: Mitgliederbefragung

Im Raum stand zuletzt die Möglichkeit einer Mitgliederbefragung. Eine solche zu erwirken, ist allerdings nicht einfach. Das Statut sagt hierzu: „Auf Bundesebene ist eine Mitgliederbefragung durchzuführen, wenn zumindest fünf Prozent aller SPÖ-Mitglieder dies verlangen, wobei aus wenigstens drei Landesorganisationen jeweils zumindest 25 Prozent der insgesamt für die Einsetzung einer Mitgliederbefragung erforderlichen Mitglieder dies fordern müssen.“ Alternativ kann auch der Parteivorstand aktiv werden. Diese Möglichkeit hat Rendi-Wagner schon einmal gewählt, als sie 2020 die Mitglieder über sich selbst abstimmen ließ und damit die Führungsdiskussion zumindest eine Zeit lang eindämmte.

Beim vergangenen Bundesparteitag hätten sich die Delegierten gleich überhaupt für eine Direktwahl des Parteivorsitzes aussprechen können. Doch scheiterten alle Anträge zum Statut dadurch, dass zu diesem späten Zeitpunkt der Veranstaltung zu wenige Delegierte anwesend waren. Inwieweit das orchestriert - die Wiener Landespartei hatte mit einigen Anträgen keine Freude - oder dem damals schönen Wetter geschuldet war, blieb offen.

Das Ergebnis war jedenfalls, dass das Statut bis zum nächsten Parteitag gleich bleibt und der ist erst 2024 angesetzt. Im Zentrum stand damals ohnehin das magere Ergebnis für Rendi-Wagner, die ohne Gegenkandidaten nur 75,3 Prozent erreichte.

(Red./APA)