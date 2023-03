Glaube an den Puck: Wer rasiert, der verliert

Wer ist die größere Legende in Österreich? Der Bart oder sein Träger? (c) GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Starten Eishockey-Playoffs, haben Bärte, Riten und harte Checks Hochsaison. Kärnten fiebert und Wien bangt.

Eishockey ist ein wunderbarer Sport, doch der elend-lange Grunddurchgang ist, das Land ist beliebig auszutauschen, eine Pein. In Österreichs Ice-Liga waren 52 Runden nötig, ehe die wahre Saison heute mit den Playoffs beginnen kann. Damit haben Rasierer (Wer rasiert, verliert!) ausgedient, bleibt manch Dusche unbenutzt – gilt die Aufmerksamkeit nur dem Puck.

Nach dem Vorgeplänkel geht es richtig zur Sache, im „best of seven“-Viertelfinale wartet das ewige Kärntner Derby, das auch in seiner 347. Auflage Reibereien (ab 19.05 Uhr, live Puls24) garantiert. Von den bisherigen Saisonduellen gewannen VSV und KAC je zwei. Noch enger wird der Vergleich der Innsbrucker Haie mit den Vienna Capitals ausfallen. Bozen gegen Linz sowie Titelverteidiger Salzburg, an den Bullen führt auch auf dem Eis kein Weg umhin, gegen Fehervar sind dagegen klar im Vorteil.

Oben, unten, Blau-Weiß, Rot

In fünf Play-off-Duellen seit der Jahrhundertwende ging KAC viermal als Sieger vom Eis, darunter zuletzt dreimal in Folge und jüngst vor zwei Jahren im Viertelfinale mit einem 4:1. Der einzige VSV-Aufstieg in dieser Zeit liegt nunmehr 21 Jahre zurück (Semifinale 4:2), das Bundesland mutet gespalten an. Oben, unten, Blau-Weiß oder doch Rot? In der gesamten Oberhaus-Historie schaffte VSV gegen KAC bloß in vier von 14 Fällen den Aufstieg.

In Salzburg beginnt die Neuauflage der vorjährigen Finalserie, in der Fehervar mit 0:4 relativ deutlich und schnell den Kürzeren zog. Nun haben die Ungarn gegen Asiago erst über das Pre-Play-off die Top Acht erreicht. Nicht nur im Finalduell 2022 erledigte die Salzburger Truppe von Coach Matt McIlvane (wechselt nach der Saison in die NHL, Anaheim) die Aufgabe in vier Spielen, auch im Verlauf der aktuellen Saison gab es für Fehervar nichts zu holen.

(fin)