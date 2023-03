Die ehemalige Balletttänzerin und Ex-Jurorin der TV-Sendung muss aus gesundheitlichen Gründen ihre Zeit als „Dancing-Stars"-Teilnehmerin beenden. Der ORF rätselt noch über das Reglement.

Erst am Freitagabend ist die 15. Staffel der "Dancing Stars" gestartet, am heutigen Montag verkündete der ORF bereits einen überraschenden Ausstieg. Die ehemalige Jurorin und diesjährigen Kandidatin Karina Sarkissova muss die "Dancing Stars" aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliches Anraten verlassen. Der ORF versuche nun, mit dem Lizenzgeber BBC eine regelkonforme Lösung bezüglich des weiteren Verlaufs zu finden.

Die Balletttänzerin hatte am Freitag gemeinsam mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin einen Quickstepp zu "Diamonds Are a Girl's Best Friend" gezeigt und dafür 20 Jurypunkte erhalten - nicht alles lief dabei nach Plan. Ihr Auftritt war mit besonderer Spannung erwartet worden, sie wirkte physisch und psychisch allerdings angeschlagen. Im Beitrag vor dem Tanz erzählte sie nur in Andeutungen von ihren gesundheitlichen Problemen - aber auch, dass sie seit ihrem Karriere-Ende als Ballerina kaum mehr getanzt habe. Außerdem sei Standard- bzw. Lateintanz auch etwas völlig anderes als Ballett.

Ein amüsantes Hoppala überspielte die Russin professionell: Stefanin verlor seinen Schuh, tanzte aber auf seinem bunten Socken unbeirrt weiter. Die vernichtende Kritik des Ex- Juroren-Kollege Balázs Ekker traf sie hart. "Ich hätte mir viel mehr von dir erwartet." Es kamen dann doch 20 Punkte zusammen.

Die nächste Ausgabe von "Dancing Stars" findet am 10. März (20.15 Uhr, ORF eins) statt.

(APA)