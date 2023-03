Toblerone darf Matterhorn nicht mehr als Logo verwenden

(c) IMAGO/ingimage

Hersteller Mondelez kündigte an, Teile der Produktion in die Slowakei zu verlagern und muss nun das Design des Berges auf der Verpackung ändern.

Die ikonische dreieckige Form bleibt, das Bild des Matterhorns wird jedoch bald von der Verpackung der Toblerone-Schokoladenriegel verschwinden. Hersteller Mondelez ändert das Design des Berges auf der Kartonverpackung, um nicht gegen die „Swissness-Verordnung“ zu verstoßen. Anstelle des berühmten Matterhorns, das die Verpackung der Schokolade seit 1970 ziert, werde künftig ein generischer Berggipfel abgebildet.

„Mit der Neugestaltung der Verpackung wird ein modernisiertes und gestrafftes Berg-Logo eingeführt, das mit der geometrischen und dreieckigen Ästhetik übereinstimmt“, sagte ein Sprecher von Mondelez gegenüber der Aargauer Zeitung. Auf den Toblerone-Verpackungen steht in Zukunft zudem „established in Switzerland“ (gegründet in der Schweiz) und nicht mehr „of Switzerland“ (aus der Schweiz).

Der Grund: Mondelez hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, einen Teil der Toblerone-Produktion in die slowakische Hauptstadt Bratislava zu verlegen. Mit der Maßnahme wolle man auf die gestiegene Nachfrage reagieren und zum Wachstum der Marke beitragen, so der US-Konzern in einer Stellungnahme gegenüber BBC. Gemäß dem 2017 verabschiedeten Swissness-Gesetz sind nationale Symbole und Schweizerkreuze auf der Verpackung von Produkten, die die Swissness-Kriterien nicht erfüllen, untersagt.

Das Gesetz schreibt vor, dass bei Lebensmitteln, die ein Schweizer Nationalsymbol tragen oder sich als „Swiss made“ bezeichnen, mindestens 80 Prozent der Rohstoffe aus der Schweiz stammen müssen, bei Milch und Milchprodukten sind es sogar 100 Prozent. Die wesentlichen Arbeiten zur Herstellung eines Produkts müssen zudem in der Schweiz stattfinden. Ausnahmen gibt es für Rohstoffe, die nicht in der Schweiz vorkommen, wie zum Beispiel Kakao.

