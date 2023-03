Ehepaare mit unterschiedlichen Nachnamen gelten als weniger liebevoll

(c) Getty Images (Omer Messinger)

Auch Männer wurden schlechter angesehen, aber in geringerem Ausmaß als ihre Partnerinnen. (c) Getty Images (Omer Messinger)

Als weniger liebend und weniger engagiert gelten Partnerinnen, die nach der Hochzeit den eigenen Nachnamen behalten. Männer werden weniger gerügt.

Bei den Ehenamen wirken starre Konventionen. Frauen, die bei der Heirat nicht den Nachnamen ihres Manns annehmen, werden als weniger liebende Partnerinnen wahrgenommen. Zu diesem Ergebnis kommt nach Angaben vom Montag eine Studie von Kristin Kelley, einer Forscherin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

Kelley untersuchte in den USA, ob die Wahl des Ehenamens beeinflusst, wie heterosexuelle Frauen und Männer von Außenstehenden als Ehepartnerinnen beziehungsweise -partner beurteilt werden. Die Soziologin fand heraus, dass Frauen, die bei der Heirat ihren Nachnamen behielten, von den Befragten nicht nur als weniger liebend, sondern auch als weniger engagiert und weniger dem Ideal der Ehefrau entsprechend wahrgenommen wurden. Die negative Bewertung betraf auch Frauen mit Doppelnamen.

Männer weniger betroffen

Auch Männer wurden schlechter angesehen, wenn sie gegen die Tradition entscheiden. Allerdings in geringerem Ausmaß als ihre Partnerinnen. So gelten Männer, deren Ehefrauen weiterhin ihren alten Nachnamen tragen, als weniger engagierte und liebevolle Partner. Männer, die einen Doppelnamen tragen, wurden zwar als weiter vom idealen Ehemann entfernt angesehen, jedoch nicht als weniger engagiert und liebevoll im Vergleich zu jenen, deren Ehefrauen ihre Namen änderten.

"Trotz aller Fortschritte in der Gleichberechtigung werden Paare, die mit Geschlechternormen brechen, nach wie vor schlechter beurteilt", erklärte Studienautorin Kelley dazu. Eben auch jene, die sich bei der Namenswahl nicht an konventionelle geschlechtsspezifische Normen halten. Die Soziologin bat für ihr Experiment gut 500 repräsentativ ausgewählte Menschen in den USA, die Namenswahl von drei fiktiven Ehepaaren zu bewerten. Bei Paar eins hatte die Frau den Namen des Manns angenommen, beim zweiten Paar hatten die Ehepartner ihre Namen behalten, die Partner von Paar drei trugen ihre Namen mit Bindestrich.

