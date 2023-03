Teilzeit ist auch unter kinderlosen Menschen sehr gefragt

Böse Teilzeit, gute Vollzeit: Die Debatte um reduzierte Arbeitszeiten gewinnt vor dem Frauentag noch einmal an Schwung. Dabei kursieren einige Mythen. Die „Presse“ klärt auf.

Am Mittwoch ist Frauentag. Zu diesem Anlass rückt das Thema Teilzeit einmal mehr in den Mittelpunkt der Debatte. Die Folge von Teilzeit sind niedrigere Einkommen und geringere Pensionen. Dem Staat entgehen Einnahmen in Form von Sozialversicherungsabgaben und Steuern. Vor allem ein Mangel an Kinderbetreuung sei schuld an der hohen Teilzeitquote in Österreich, heißt es. Das ist aber nur teilweise richtig. Teilzeit boomt auch unter Menschen, die keine kleinen Kinder haben. Und mehr Kinderbetreuungsplätze führen nicht automatisch zu mehr Vollzeitarbeit. Was also sind die Gründe für den Teilzeitboom und wie kann Vollzeit attraktiver gestaltet werden? Ein Überblick.