Deutschland: Die Energiewende wird zu Allheilmittel der Ampel

Der Kanzler verordnet seiner Regierung mehr Zuversicht und kündigt an, die Arbeitslosigkeit zu beenden. Das Aus für Verbrenner geriet zum ersten Test.

Die Szenerie war fast romantisch. In der Nacht tobte um das Schloss noch ein Schneesturm, am Montagmorgen lag eine dünne Schneeschicht auf den Dächern des Schlosses Meseberg, eine Autostunde nördlich von Berlin. Eine kleine Schneeballschlacht soll für gute Laune gesorgt haben.

Zum zweiten Mal in einem Jahr kam die deutsche Regierung zu einer zweitägigen Klausur zusammen. Sie hatte sich vorgenommen, in entspannter Atmosphäre fern des Tagesgeschäftes die großen Linien zu bereden. Sie ließ sich von der Boston Consulting Group zur Energiewende beraten, zwei Meinungsforscher referierten über die Stimmung in der Bevölkerung, drei Vertreter von Techfirmen sprachen über künstliche Intelligenz und Datenpolitik. Über all dem lag aber eine Frage: Wie steht es um die Stimmung zwischen den drei Parteien, die nach eineinhalb Jahren manchmal den Eindruck erwecken, sich über Kleinigkeiten zu streiten statt die großen Würfe zu schaffen?