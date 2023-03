(c) Screenshot ORF

Die SPÖ-Chefin gab sich am Montagabend kämpferisch und ging Hans Peter Doskozil direkt an: Er müsse sich deklarieren. Ein unerwarteter und (vergleichsweise) starker Auftritt bei Armin Wolf.

Pamela Rendi-Wagner hatte bereits viele unglückliche Auftritte bei Armin Wolf. Dass sie am Montagabend gerade das "ZiB 2"-Studio für einen (jedenfalls intendierten) Befreiungsschlag nutzen würde, war also durchaus überraschend. Doch da saß sie - und zeigte, dass sie um den Chefsessel in der SPÖ kämpfen wird.

Dabei war der Beginn des Interviews, bei dem sie wohl das Gemeinsame in der SPÖ betonen wollte, sich aber in allzu fern liegenden Theorien verfing, recht wackelig. Sie habe "denselben Anteil wie jeder andere" an den schlechten Ergebnissen bei den jüngsten Wahlen, sagte sie etwa auf die schroff gestellte Einstiegsfrage von Armin Wolf nach ihrer Verantwortung.