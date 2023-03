Empire State Building strahlt für Erdbebenofer in der Türkei via REUTERS

Die Lichter an dem berühmten Gebäude in Manhattan erstrahlten in der Nacht in Rot und Weiß, den Farben der türkischen Nationalflagge.

Einen Monat nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien ist die Spitze des New Yorker Empire State Buildings zum Gedenken an die mehr als 50.000 Todesopfer beleuchtet worden. Die Lichter an dem berühmten Gebäude in Manhattan erstrahlten in der Nacht zum Dienstag in Rot und Weiß, den Farben der türkischen Nationalflagge.

Das berühmte Hochhaus in Manhattan leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben, Anlässe bieten etwa Feiertage und die Würdigung erfolgreicher Sportmannschaften.

Am 6. Februar hatten zwei Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Darauf folgten Tausende Nachbeben. Allein in der Türkei kamen mehr als 46.000 Menschen ums Leben, in Syrien gab es ebenfalls Tausende Opfer.

(APA/dpa)