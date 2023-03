Eigentlich wollen die Pollen ja auch nur Liebe machen.

Jetzt kommt der Frühling, sagt man sich Jahr für Jahr um diese Zeit. Er steht vor der Haustür! Und mit dem Frühling einhergeht nicht nur der ­Pollenflug, sondern auch der Liebestaumel. Eigentlich wollen die Pollen ja auch nur Liebe machen. Und umgekehrt: Manches an uns ist an Intelligenz so einer Polle nicht sehr überlegen. So wie die Polle sich konsequent falsche Liebespartner sucht (Huch, meine Nasenschleimhaut ist nicht dafür gemacht, Polle!), tendiert auch unsereins dazu, den Falschen zu umschwärmen. Persönlich bin ich ­darüber zum Glück schon lang hinweg, denn ich habe längst gelernt, weder auf Blender noch auf depressive Narzissten noch auf selbst ernannte Gurus hereinzufallen. Aber meine Freundinnen sind noch nicht so weit. Die fallen noch herein.

Dabei hat man doch schon in der ersten Sekunde dieses Gefühl, wenn mit einem was nicht stimmt. Bei meiner ersten Liebe war von Anfang an dieses ungute Gefühl im Spiel. Der Kerl erzählte mir, er hätte mich vom Kindergarten her in schlechter Erinnerung. Ich sei Spielverderberin beim Pfeiferlspiel gewesen. Alle hätten so eine Gaudi gehabt, und ich hätte dem Opfer verraten, dass das von ihm verzweifelt gesuchte Pfeiferl an seinem Rücken hing. Wie konnte man nur so blöd sein, das zu verraten! Den nachtragenden Kindergartenkommilitonen hab’ ich zwar trotzdem rumgekriegt, aber bald stellte sich heraus, dass mit mir etwas nicht stimmte. Er hatte gleich schon so ein ungutes Gefühl gehabt bei mir. Man soll einfach immer auf die Stimme seines Herzens hören. Blöderweise spricht sie vieldeutig wie ein Betrunkener. Ich hör’ gar nicht mehr hin. Na gut, ich hör’ hin, aber ich hör’ nicht zu. This old heart of mine flüstert verführerisch: Jetzt kommt der Frühling.

("Die Presse Schaufenster" vom 24.02.23)