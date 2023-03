Marketing Natives im Talent Garden am 02.03.2023

“Alles Networking” - die Marketing Natives starten in ihre Eventsaison

Die Marketing Natives gaben am Donnerstag dem 2.3.2023 im Talent Garden Austria die Premiere für ihre Eventsaison 2023. Mit “Realtalk: Influencer - Like me If you can” gingen sie der Frage nach, ob Influencer Marketing nur mehr aus Rabbatcodes und Werbepartnerschaften besteht oder seinen Glanz verloren hat oder doch mehr dahintersteckt?

Mit dem Ende der Ballsaison läuten die Marketing Natives den Beginn ihrer Signature Events Reihe für 2023 ein. Den Auftakt machen sie im Talent Garden Austria mit ihrem Event #1 “Realtalk: Influencer”. Als Speaker:innen geladen waren Ilya Jay Lawal (Gründer und Geschäftsführer von FOLLOW Austria), Hilda Helyes (Academic Expert & Lecturer im Competence Center for Marketing der FHWien der WKW), Evelyn Gumberg und Carina Grad (Influencer Marketing Assistant und Influencer Marketing Manager bei Constant Evolution) und Ana-Maria Doss (Influencerin, Mentaltrainerin & Podcasterin).

Influencer Marketing - Like me if you can

Rabattcodes, bezahlte Werbepartnerschaften, ein beworbenes Produkt nach dem anderen und scheinbar nur noch Werbung auf den Accounts der großen Influencer:innen. Für viele Follower:innen agieren Influencer:innen nur noch um des Profit willens - mit leeren Werbeversprechen und wenig persönlichem Charakter. Dabei wird Influencer Marketing doch von den großen Werbetreibenden als DIE Chance gesehen? Doch ist dem noch so? Diesen Fragen stellten sich die Marketing Natives gemeinsam mit ihren Speaker:innnen bei ihrem Event #1 “Reatalk: Influencer”.

Den Start machten Ilya Jay Lawal und Hilda Helyes mit der Meta-Ebene des Influencer Marketings und gaben einen Überblick, was das Business für Chancen und auch Limitation hat. Ilya stand bereits vor 5 Jahren mit den Marketing Natives auf der Bühne und blickt auf die rasante Weiterentwicklung der Branche und seiner Agentur zurück. Seiner Meinung nach ist jede:r ein/e Influencer:in, der/die Personen in seinem/ihren Umfeld zu einer Handlung überzeugt. Sei es der Besuch einer Party oder auch der Kauf eines Produkts. Darauf folgten Evelyn Gumberg und Carina Grad, die den Blickwinkel von Agenturen zu Influencer Relations Management erklärten. In Ihrer Keynote erklären sie, dass Influencer Marketing durch die parasozialen Beziehungen der User:innen eine ganz andere Vertrauensbasis als klassische Werbemöglichkeiten generiert. Das können Werbetreibende zu ihrem Vorteil nutzen, wenn sie mit Influencer:innen zusammenarbeiten. Zum krönenden Abschluss zeigte Ana-Maria Doss die Chancen, aber auch Schattenseiten des Daseins als Influencerin auf. “Vergleichen ist der garantierte Tod des eigenen Glücks.”, so Doss. Besonders oft fällt das Stichwort Authentizität, was die Mentaltrainerin und Podcasterin zum A&O einer funktionierenden Partnerschaft zwischen Marke und Influencer:in zählt.

Weiter wachsen mit der Community

Das Signature Event am 2.3. war nur der erste Streich der Marketing Natives. “Auf unsere Mitglieder warten dieses Jahr noch weitere drei Events. Zusätzlich bieten wir noch unser neues Format ‘Start Your Career Roundtable’. Dabei können junge Marketers potenzielle Arbeitgeber besuchen und sich mit ihnen vernetzen. Eine einzigartige Chance sowohl für Bewerber:innen, als auch für Unternehmen", erklärt Niklas Schnaubelt. “Wir konnten uns seit dem letzten Jahr besuchertechnisch steigern und arbeiten darauf hin, dass dieser Trend weiterhin anhält. Wir wollen gemeinsam mit unserer Community weiter wachsen.”, so Dina Mansour.

