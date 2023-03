Der Bub rutschte beim Versuch, den Bügel zu schließen ab, konnte sich noch ein Weile am Fußraster festhalten, stürzte dann jedoch ab. Er wurde schwer verletzt in ein Spital geflogen.

Ein achtjähriger Bub ist am Montagvormittag im Montafon beim Sturz aus einem Sessellift schwer verletzt worden. Er war beim Versuch, mit zwei anderen Kindern den Schutzbügel zu schließen, abgerutscht, berichtet die Polizei. Bis zur dritten Liftstütze konnte er sich noch am Fußraster festhalten, dann stürzte er etwa acht Meter tief in den Schnee ab. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Bub wollte als Besucher eines Skikurses gegen 10.50 Uhr mit einem Siebenjährigen und einem 14-jährigen Mädchen im Skigebiet Gargellen (Bezirk Bludenz) mit dem Vierersessellift "Gargellnerköpfe" fahren. Nach Angaben der Kinder gab es bereits beim Einstieg auf dem Förderband Probleme, weil sich die Skier der beiden Buben verhedderten. Beim Ausfahren aus der Talstation hatten die Kinder Schwierigkeiten, den Schutzbügel zu schließen. Dabei rutschte der Bub vom Sessel und konnte sich nur noch mit der linken Hand am Fußraster des Schutzbügels festhalten. Zudem hielt ihn die 14-Jährige so gut wie möglich am rechten Arm fest. Bei der dritten Liftstütze verließen den Achtjährigen jedoch die Kräfte, und das Mädchen konnte ihn auch nicht mehr festhalten.

