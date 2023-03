Beim Abbau wichtiger Rohstoffe (im Bild eine Nickel-Förderstätte in Indonesien) rücken Umweltbedenken in den Hintergrund.

Beim Abbau wichtiger Rohstoffe (im Bild eine Nickel-Förderstätte in Indonesien) rücken Umweltbedenken in den Hintergrund. REUTERS

Ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission soll Abbau und Recycling dringend benötigter REssourcen in Europa erleichtern.

Brüssel/Ottawa. Dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren dieswöchigen Nordamerika-Besuch in Kanada begonnen hat, hängt nicht mit ihrer Flugroute zusammen, sondern mit der Bedeutung des Landes als Handelspartner und Lieferant wichtiger Rohstoffe. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine vor einem Jahr suchen die Europäer fieberhaft nach alternativen Lieferanten von Energieträgern für den laufenden Bedarf und nach Bausteinen für die nun dringende grüne Wende. Denn um die benötigten Kapazitäten nachhaltiger Stromerzeugung, -übertragung und -speicherung aufzubauen, bedarf es Ressourcen wie Kobalt, Nickel oder Lanthan.

Dass der europäische Hunger nach Rohstoffen und sogenannten seltenen Erden die Produktionskapazitäten des Kontinents übersteigt, liegt auf der Hand. Nichtsdestoweniger will die Brüsseler Behörde alle in der Union vorhandenen Potenziale heben. Am kommenden Dienstag (eine Woche später als ursprünglich geplant) wird die Kommission aller Voraussicht nach einen Gesetzesentwurf (European Critical Raw Material Act) präsentieren, der die Versorgung der europäischen Wirtschaft mit den begehrten Schlüsselrohstoffen gewährleisten soll.