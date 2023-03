5G: Die deutsche Liebe zu Huawei erkaltet

Deutschland verlässt sich beim superschnellen 5G-Standard stark auf Geräte chinesischer Hersteller wie Huawei und ZTE. Ein Brief deutet aber den Anfang vom Ende der Romanze an. In Österreich will sich ein eigenes Gremium mit der Causa 5G und Huawei befassen.

Am Montagabend tauchten die ersten Gerüchte auf: Das deutsche Innenministerium plane, das deutsche Handynetz beim schnellen 5G-Standard von zwei staatsnahen chinesischen Anbietern zu befreien, berichteten mehrere Zeitungen. Nicht nur könnten Geräte von Huawei und ZTE beim Einbau verboten werden – auch bereits verwendete Teile müssen vielleicht entfernt und teuer ersetzt werden. Was über die Pläne bekannt ist, wie sie ins Gesamtbild passen und was das für Österreich heißt:

1. Was ist über die deutschen Pläne gegen Komponenten von Huawei und ZTE bekannt?