Chelseas Festival an der Stamford Bridge

Chelsea v Borussia Dortmund - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Stamford Bridge Chelsea s Raheem S (c) IMAGO/PA Images (IMAGO/John Walton)

Dortmund mag es nicht hören, doch der BVB war ein willkommener Gegner für die "Blues", die mit 2:0 siegten und vollkommen verdient ins Viertelfinale der Champions League einzogen. Hatte die Niederlage schon bei der Busfahrt begonnen?

Wer englischen Fußball zu schätzen weiß, kommt am FC Chelsea nicht umhin. Debatten über Geld, Stars und Kult am Fulham Broadway, dem Westen Londons, gehören dazu wie die Faszination, die Spiele an der Stamford Bridge ausstrahlen. Auch Dortmund, in Deutschland ja kein kleiner Klub, musste den Größenunterschied hier erkennen. In der Champions League hatte der BVB rein gar nichts in London zu bestellen und verlor glücklich mit 0:2.

Das Aus im Achtelfinale (Gesamt 1:2) hätte weitaus deutlicher ausfallen müssen. Doch Stange, Referee und VAR verhinderten eine grandiose Tor-Gala.