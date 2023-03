Aus für ersten veganen Burger King

Nach nur acht Monaten wird die Filiale am Westbahnhof wieder umgestaltet: Der erste rein vegane Burger King ist Geschichte.

Nur ein paar Monate hat es gedauert: Die erste vegane Burger King-Filiale in Österreich serviert nun wieder Fleisch. Wie das Start-up-Portal Brutkasten berichtet, wird der Standort am Westbahnhof wieder in eine reguläre Filiale umgewandelt.

Der vegane Burger King – statt im klassischen Rot-Gelb ganz in Grün-Weiß gehalten – hatte nicht nur in Österreich, sondern auch international für Aufsehen gesorgt. „Die gleiche, hohe Burger King Qualität auf Basis 100 % veganer Produkte zu servieren, ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres fleischlosen Angebots für Menschen mit einem bewussten Lebensstil“, hatte es damals von der TQSR Group geheißen, dem österreichischen Franchise-Nehmers der Marke Burger King.

Zugleich hieß es, dass es sich bei der veganen Filiale um ein Pilotprojekt handle und man sich die Nachfrage ansehen werde. Gegenüber der „Presse“ war im Oktober noch die Rede davon gewesen, dass der vegane Burger King seit seiner Umgestaltung „deutlich mehr Gäste“, die Mehrzahl davon seien Flexitarier, gefolgt von Vegetariern, die Veganer lägen auf Platz drei.

„Auch wieder Fleischburger"

Nun ist der rein vegane Burger King Geschichte: „Wir bieten neben dem veganen Sortiment auch wieder Fleischburger an und haben für unsere Gäste regulär geöffnet“, heißt es laut Brutkasten vom Filialleiter am Westbahnhof. Eine Anfrage an die TQSR Group wurde bisher noch nicht beantwortet, auch auf der offiziellen Burger King-Webseite gibt es dazu noch keine Informationen. Die Infos zum 100% veganen Standort sind allerdings dort nicht mehr zu finden.

Insgesamt nimmt das Thema vegan - oder: „plant based“, wie man es lieber nennt - dort trotzdem noch relativ großen Raum ein. Auch auf dem Instagramkanal von Burger King war zunächst noch keine Rede von der nicht-mehr-veganen Filiale - dafür aber viele Postings zu den veganen Produkten von Burger King: „Wir sagen dem Speck den Kampf an – und zwar mit unseren neuen Plant-based Lovers!"

Felix Hnat, Obmann der veganen Gesellschaft Österreich, sieht die Gesamtentwicklung trotz des Aus für das vegane Flaggschiff positiv: „Auch wenn es paradox klingt, Burger King hat mit dem Thema experimentiert, hat jetzt bis 8. Mai zwei zusätzliche vegane Burger in allen Filialen in Österreich und in den vergangenen acht Monaten alle Mayonnaisen auf pflanzlich umgestellt und weitet das sukzessive aus“, sagt er zur „Presse“. „Rein pragmatisch gesehen ist es doch toll, wenn es in den meisten Burger King Filialen in Österreich ein größeres Angebot gibt."

(beba)