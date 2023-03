Lebenspartner von Steirerin soll Tipp für Home Invasion gegeben haben

Der 57-Jährige soll seinem Sohn, der bereits in Untersuchungshaft sitzt, Informationen über die zu erwartende Beute weitergegeben haben. Die Frau war bei dem Raub von mehreren Tätern gefesselt worden.

Nach einer Home Invasion bei einer 55-jährigen Steirerin im Dezember in Stattegg nördlich von Graz ist am Dienstag nun auch ihr Ex-Lebensgefährte festgenommen worden. Der 57-Jährige soll seinem Sohn, der bereits wegen des Überfalls in Untersuchungshaft sitzt, Informationen über die zu erwartende Beute weitergegeben haben, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Frau war bei dem Raub von mehreren Tätern gefesselt worden.

Fünf Verdächtige waren in den vergangenen Wochen bereits festgenommen worden - darunter auch die mutmaßlichen Räuber und ihre Komplizen. Nach einem 22-jährigen in Leoben wohnhaften Brasilianer wird noch gefahndet. Die Tätergruppe hatte die 55-Jährige Mitte Dezember in ihrem Haus in Stattegg (Graz-Umgebung) gefesselt und dann nach dem Code für ihren Tresor gefragt. Als sie diesen offenbar vor lauter Nervosität nicht nennen konnte, rissen die maskierten Täter den Tresor aus der Verankerung und transportierten ihn ab. In ihm waren Bargeld und Schmuck.

Bei Hausdurchsuchungen und Auswertungen von sichergestellten elektronischen Geräten fiel der Verdacht auch auf den 57-jährigen Ex-Freund des Opfers. Der Kroate wurde daher am Dienstag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz widerstandslos an seiner Wohnadresse festgenommen. Er leugnete bei einer ersten Vernehmung, etwas mit dem Überfall zu tun zu haben. Etwaige Hinweise aus der Bevölkerung werden weiterhin beim Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60-3333 entgegengenommen.