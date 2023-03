Das Flucc öffnet jetzt tagsüber

Der bekannte Nachtclub wird untertags zu einem Kulturzentrum. Kinder, Teenager, Kreative, Senioren – eigentlich alle – sollen hier Platz finden. Mit den neuen Zielgruppen gibt es auch einen neuen Namen: Aus Fluc wird Flucc.

Eigentlich kennt fast jeder in Wien das Flucc als Wochenend-Anlaufstelle, um dort gepflegt (oder exzessiv) zu vorwiegend elektronischer Musik zu tanzen. Der Bau am Prater-Vorplatz und die dazugehörige Flucc Wanne – eine umgebaute Fußgängerunterführung – sind seit 21 Jahren aus dem Leben der jüngeren Nachtschwärmer nicht wegzudenken. Das soll sich gar nicht ändern. Es wird nur etwas hinzukommen. Das Flucc (der Name ist eine Abkürzung von „fluctuated rooms“) wird ab sofort zu einem Kulturzentrum. Untertags. Während in der Nacht weiterhin der Club offen hat, soll das Flucc ansonsten als Anlaufstelle für Kinder, Teenager, Kreative, Senioren dienen.

Ein zusätzliches C für „Communitys" im Namen Fluc

Die Idee sei es, den Raum für „eigentlich alle“ zu öffnen, sagt Geschäftsführer Martin Wagner. Von Initiativen und Vereinen bis zu Nachbarschaftsprojekten: Willkommen ist „jeder, der frei im Geist ist und sein Gegenüber vorurteilsfrei schätzt“. Daher will sich das Flucc künftig auch Flucc schreiben. „Das steht für Communities“, sagt Wagner, der den Club vor 21 Jahren mitgegründet hat – und genau auch deshalb das Flucc für alle Generationen sieht. Er selbst sei ja auch schon 50.