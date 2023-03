"Tour of Austria": Die schönste Rundfahrt durchs Land

(c) REUTERS (HEINZ-PETER BADER)

Fünf heimische Radteams und Marathon-Macher Wolfgang Konrad lassen die Österreich-Rundfahrt neu aufleben.

Waidhofen. Als Tour of Austria wird die Österreich-Radrundfahrt nach dreijähriger Auszeit diesen Sommer wieder aufleben. Hinter der Renaissance stehen die fünf heimischen Rennställe Hrinkow Advarics, Felbermayr Simplon Wels, Vorarlberg, Tirol KTM Cycling und WSA KTM Graz P/B Leomo K sowie Marathon-Macher Wolfgang Konrad, die die Durchführung vom bisher federführenden Österreichischen Radsportverband (ÖRV) übernommen haben – eine international einzigartige Konstellation.

2020, 2021 und 2022 hatten Pandemie-Beschränkungen, Finanzierungs- und Organisationsprobleme zu Absagen des Rennens geführt. Nun hofft man auf einen erfolgreichen Neustart als „Sprungbrett für junge Talente und die schönste Sightseeing-Tour durch Österreich“, so Thomas Pupp (Team Tirol), der mit Thomas Kofler (Vorarlberg) als Tourdirektor auftritt. Das Rennen sei die wichtigste Plattform für Teams und den rot-weiß-roten Radsport insgesamt.

Die 72. Auflage der Rundfahrt wird wie schon in der Vergangenheit parallel zur ersten Woche der Tour de France vom 2. bis 6. Juli laufen: Von Dornbirn geht es auf fünf Etappen über Tirol, den Großglockner, Salzburg und Oberösterreich zum Endpunkt am Sonntagberg im Mostviertel. Der ÖRV drückte in Person von Präsident Harald Mayer den Teams für ihre Initiative und den Einsatz zur Ausrichtung der „Leitbildveranstaltung“ Dank und Anerkennung aus.

Der Heimvorteil

Auch erfahrene Auslandsprofis wie Felix Großschartner (UAE Team) begrüßen die Neuauflage. „Das ist voll wichtig, für die Continental-Teams und für Sponsoren“, sagt der 29-Jährige, der selbst schöne Erinnerungen an seine drei Teilnahmen hat. „Es ist immer schön zuhause zu fahren und davon profitiert der ganze Radsport.“

Die Bekanntgabe von Teams und Streckenführung erfolgt im Laufe des Frühjahrs. Die Online-Plattform K19 wird Livestreams anbieten, der ORF live berichten.