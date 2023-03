Was SUVs mit dem Full English Breakfast verbindet

Die Briten essen wieder üppiger zum Frühstück, heißt es. Steckt dahinter eine Trotzreaktion auf (kalorisches) Schuldbewusstsein?

Die Masken sind gefallen, die Luft wird milder, die Fahrradwege füllen sich. Alles wird leichter, eleganter. Nur die SUVs lasten noch tonnenschwer und überlebensgroß am Straßenrand, ragen über die Gehsteige wie Dinosaurier, die das Erdmittelalter vergessen hat.

Oder der Winter? Wobei der verflossene Winter beileibe nicht rau genug war, um die Existenz dieser blechernen Monster zu rechtfertigen. „Autofahrer-Handschuhe“ bietet derweil ein ältliches Geschäft in der Innenstadt an: eine Erinnerung an einstige automobilistische Eleganz, die mit dem lastenden Bewusstsein der CO2-Schuld wohl nicht mehr zu vereinbaren ist. Ist die wachsende SUV-Armee in unseren Städten eine paradoxe Reaktion auf dieses Schuldbewusstsein, das allerorten bis zum Überdruss gepredigt wird? Ein trotziges Jetzt-erst-recht-noch-einmal und Wenn-schon-denn-schon, vergleichbar mit der allerletzten Schlachtplatte, die sich ein Übergewichtiger bestellt, bevor er die überfällige Fastenkur beginnt?

Über Mushrooms lässt sich streiten

Apropos Diät. „Is the hipster brunch trend over?“, fragt die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ und verkündet das Comeback des klassischen englischen Frühstücks. Statt Croissants, zerquetschten Avocados und Protein-Shakes konsumieren die Briten wieder mehr Porridge, Scrambled Eggs, Tee mit Milch und vor allem das „Full English Breakfast“, das ja so etwas wie der SUV unter den Frühstücken ist. Weil es alles enthält, wovor die Prediger gesunder Ernährung warnen: Speck und Ei, Bohnen und mit Würstel nur behelfsmäßig übersetzte Sausages. Für die Schotten dazu noch Black Pudding, über dessen Ingredienzien ein dezenter Mensch nicht spricht. Ob auch Schwammerl dazugehören, darüber sind sich die Britophilen in der „Presse“-Redaktion traditionell uneins.

Zu diesen zählt sich der Autor, in dessen Brust, was das englische Frühstück anlangt, zwei Herzen schlagen. Einerseits halte ich das Frühstück für eine überschätzte Mahlzeit, die man auch als Gegner der Cancel Culture canceln sollte. Man denke nur an den Konsul Peter Döhlmann in den „Buddenbrooks“, der sein ganzes Vermögen verfrühstückt hat. Andererseits kenne und verstehe ich die perverse Freude am schieren Zuviel an Fett und Kohlenhydraten. Mein Ausweg aus dem Dilemma ist eine Zeitverschiebung: Das Full English Breakfast lässt sich in allen anständigen Pubs auch mittags oder abends ordern.

Eine ähnliche Lösung für die m. E. verquere Freude an monströsen Kraftwagen weiß ich leider nicht. Vielleicht ein Jurassic Park mit eingeschränkter Nutzung am Stadtrand?