Die nächste Pandemie ist da, jene der Desinformation

Drei Jahre Corona. Was können wir von einem postpandemischen Planeten erwarten, fragt die US–Trendforscherin Marian Salzman.

DIE AUTORIN Marian Salzman (*1959) ist Senior Vice President Global Communications bei Philip Morris International. Salzman ist eine globale Vordenkerin und Trendspotterin. 2003 hat sie den Begriff „metrosexuell“ geprägt, der zum Wort des Jahres wurde. Arbeit mit und für Marken wie Nike, Levi Strauss, Pizza Hut und Estée Lauder.

Es scheint, als würden die Covid-Mauern nun endlich fallen. In Österreich läuft die Test- und Maskenpflicht mit 1. März aus, und die USA heben den Status des „nationalen Covid-Notstands“ ab Mai auf. Auch wenn UN-Generalsekretär António Guterres uns ermahnt hat, weiter wachsam zu bleiben, brennt der Großteil der Bevölkerung darauf, die Pandemie hinter sich zu lassen.

Jetzt stellen wir uns die Frage: Was ist die „neue Normalität“, von der wir alle geträumt haben? Es wurde viel über hybrides Arbeiten, hybrides Lernen und hybrides Leben gesprochen.

Nach den ersten Monaten im Jahr 2023 fühlt es sich an, als ob die Kluft zwischen Reichen und Armen, Linken und Rechten, zwischen den Technologie-Besitzern und den -Habenichtsen sowie den Informierten und den Falschinformierten größer wird. Menschen mit schlechten Absichten sind imstande, Desinformationen, die beinahe augenblicklich ein Millionenpublikum erreichen können, zu verbreiten. Doch während sich unsere Welt in einer Weise geöffnet hat, die noch vor zwei Jahrzehnten unvorstellbar war, ist unser persönlicher Einflussbereich immer kleiner geworden – d. h. unsere Auffassungen hängen nicht mehr davon ab, was wahr ist, sondern davon, was innerhalb unserer eigenen Informationsblasen als Wahrheit akzeptiert wird.

Ein Ergebnis unseres unmittelbaren Zugangs zur Welt besteht darin, dass die Menschen genug sehen, um zu wissen, dass sie genug haben. Vielleicht ist das etwas Zyklisches – nach der Bürgerrechtsbewegung vor ca. 60 Jahren, mit der wichtige Schritte unternommen wurden, um die Gesellschaft gerechter zu machen, erleben wir nun erneut einen Aufschwung bei Bewegungen für soziale Gerechtigkeit auf der Grundlage von Herkunft, Religion und sozioökonomischem Status. Dies hat zu einem Makro-Trend der Neugewichtung von Machtverhältnissen geführt. Annahmen, die wir lange Zeit unhinterfragt akzeptiert haben, werden auf den Prüfstand gestellt. Menschen wehren sich gegen veraltete Institutionen und überholte Praktiken, viele zum ersten Mal in ihrem Leben.

Aufstand der Arbeitskräfte

Verstehen Sie dies nicht falsch: Wir als Gesellschaft sind auflehnend. Nicht physisch (mit einigen Ausnahmen), sondern vielmehr sozial und kulturell. Wir sind dabei, die Eckpfeiler des modernen Lebens neu zu denken.

So weigern sich beispielsweise Arbeitskräfte (insbesondere die aus jüngeren Generationen), am Status quo festzuhalten. Lange Arbeitszeiten, unterbezahlte oder unbezahlte Arbeit sowie stressige Arbeitsbedingungen sind Auslaufmodelle, da die Menschen, wenn es um die Work-Life-Balance geht, mehr Gewicht auf das „Life“-Element legen. Auch wenn immer wieder von einer globalen Rezession die Rede ist, ist der zunehmende Arbeitskräftemangel nur ein Beweis für unsere veränderte Vorstellung von Arbeit.

Mit diesen Überlegungen geht die Neubewertung eines ungezügelten Kapitalismus einher. Tatsächlich wurde in einer Umfrage der Werbeagentur Edelman schon im Jahr 2019 festgestellt, dass mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Befragten der Meinung sind, dass der Kapitalismus in seiner gegenwärtigen Form der Welt mehr schadet als nützt. Das sollte uns aber nicht schockieren, wenn man bedenkt, dass dieses System, bei dem Waren und Dienstleistungen gegen Geld getauscht werden, für zahllose unerwünschte Auswirkungen verantwortlich gemacht wird – von Klimawandel und Umweltzerstörung bis zu ökonomischen Ungerechtigkeiten und dem Anstieg bei psychischen Erkrankungen.

Digitale Kompetenz fördern

In einer Welt, in der der Autoritarismus auf dem Vormarsch ist, erheben sich die Menschen, die in hyper-konservativen Kulturen leben, gegen Herrscher und Regierungssysteme, deren fester Griff auf die jeweilige Bevölkerung als unerträglich empfunden wird. Weltweit nehmen zivile Unruhen zu; das britische Beratungsunternehmen Verisk Maplecroft stellte kürzlich in 101 von 198 untersuchten Ländern ein erhöhtes Risiko fest. Das ist offenkundig in Ländern wie Iran und Burma (Myanmar) und sogar in China – wo „Blanko“-Proteste dazu beigetragen haben, das Ende der Covid-Verbotspolitik dieses Landes zu beschleunigen.

Vielleicht ist es etwas, was wir nicht gern hören wollen, aber es ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen: Es ereignet sich soeben eine weitere globale Pandemie. Und das ist der Aufstieg von Falschinformation und Desinformation. Dieses Problem ist so gravierend, dass die Vereinten Nationen ihre Mitgliedstaaten aufgerufen haben, Maßnahmen zur Förderung der digitalen Kompetenz zu ergreifen.

In den vergangenen Jahren ist das Wesen der Realität immer flüchtiger geworden, und die Grenze zwischen real und fake (oder nur teilweise wahr) sind stärker verwischt als je zuvor. Dies stellt uns vor die wichtigste Frage, die wir bedenken müssen: An wen und was können wir glauben?

Wer führt uns in die Irre?

Im Jahre 2022 erkannte der Wörterbuchverlag Merriam-Websterdie Zeichen der Zeit und wählte „Gaslighting“ als Wort des Jahres. Es bezeichnet „die Handlung oder Praxis, jemanden grob in die Irre zu führen, insbesondere zum eigenen Vorteil“. „Gaslighting“ ist also etwas, vor dem wir an jedem Tag auf der Hut sein müssen. Die Technologie hat dies maßgeblich begünstigt – wenn jemand einen Tweet absetzt, der eine Lüge oder Verschwörungstheorie unterstützt, dann gibt es potenziell Millionen, die diese Geschichte glauben.

Gleichwohl erkennen wir einen Lichtstrahl am Ende dieses langen, dunklen Tunnels. In den USA zum Beispiel werden einige Persönlichkeiten, die Verschwörungstheorien verbreiten, endlich für den Schaden, den sie angerichtet haben, und das Leid, das sie verursacht haben, zur Rechenschaft gezogen. Insbesondere der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker Alex Jones wurde wegen seiner unbegründeten Theo-rien über den Massenanschlag auf eine Schule in Connecticut, bei denen es sich um Falschmeldungen handelte, mehrfach verurteilt. Und selbst Elon Musk kann sich nicht dagegen wehren, zur Rechenschaft gezogen zu werden – man beachte nur das Gerichtsverfahren, das gegen ihn in Gang gesetzt wurde wegen Tweets, die er zur Finanzierung von Tesla abgesetzt hatte (mit Anschuldigungen, er habe „Gaslighting“ gegenüber Investoren betrieben).

Es gibt Hoffnung

Betrachten wir nun die möglichen Endergebnisse des Jahres 2023, so erkennen wir so viel an Hoffnung auf bessere Systeme und Arbeitsweisen – und das trotz eines fortgesetzten Anstiegs bei Polarisierung, Extremismus und Hass. Könnte es sein, dass das Erkennen von Silberstreifen am Horizont ganz einfach zur menschlichen Natur gehört? Dass wir auf diese Weise zurechtkommen, voranschreiten und geistig gesund bleiben?

Auf der Grundlage meiner Erfahrung und Überzeugungen sehe ich als Antwort auf diese Fragen ein klares Ja.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2023)