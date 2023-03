„Ein Friede Israels mit den Saudis ist eine Frage der Zeit“

Arye Sharuz Shalicar, israelischer Armeesprecher und Politologe, über die Spannungen um die Justizreform, die Unruhen im Westjordanland, die Zweistaatenlösung, ein Abkommen mit Saudiarabien und den Atomkonflikt mit dem Iran.

„Die Presse“: Ehud Barak, der frühere Premier, hat behauptet, Israel befinde sich im Konflikt um die Justizreform in der schwersten Krise seit der Staatsgründung vor 75 Jahren. Teilen Sie die Ansicht?

Arye Sharuz Shalicar: Ehud Barak ist ein großer Mann. Doch bei ihm geht das teilweise ins Persönliche: Es ist fast schon ein Machtkampf zwischen ihm und Benjamin Netanjahu, der in ihre Zeit in der Armee zurückreicht. Beide haben in derselben Einheit gedient.



Es gibt jetzt viele Freunde Israels inner- und außerhalb des Landes, die die Demokratie und den Rechtsstaat in Gefahr sehen. Hat das eine Berechtigung?

Ich habe keine Angst. Man sagt in allen Lagern, dass eine Justizreform notwendig ist. Die Frage ist, ob die verschiedenen Seiten zusammenkommen.



Die Situation im Westjordanland ist explosiv. Sehen Sie ein Alarmsignal für eine neue Intifada?