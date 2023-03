Wer steckt hinter dem Nord-Stream-Angriff?

Nach neuen Medien-Erkenntnissen über Anschlag auf Pipeline wird heftig über die Täter spekuliert.

Eine Jacht, mitten in der dunklen Ostsee. Nicht weit davon entfernt nähern sich Taucher der Pipeline Nord-Stream. Es kommt zu Detonationen, die Rohre reißen an mehreren Stellen auf. Tagelang strömt aus vier Lecks kostbares Gas: Nach Recherchen der „New York Times“ und deutschen Medien lief der Anschlag auf die wichtige Energieinfrastruktur, die russisches Gas nach Europa transportiert, in der Nacht zum 26. September 2022 ab wie ein schlechter Blockbuster. Doch wer sind die Täter des Sabotageaktes, der mitten im Ukraine- und Gaskrieg die Spannungen zwischen Moskau und dem Westen noch weiter verschärfte?

Was wissen wir über den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline?

Sofort nach dem 26. September 2022 ging man von Sabotage aus. Washington und London zeigten bald auf die Russen, die wiederum den USA und Briten die Schuld gaben und die Einschaltung des UN-Sicherheitsrates forderten. Dass die USA hinter dem Anschlag standen, behauptete zuletzt Aufdecker-Journalist Seymour Hersh (85) und befeuerte Verschwörungstheorien.