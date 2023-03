Der Zorn der Griechen nach dem Zugunglück wächst

Nach dem schwersten Zugunglück in der Geschichte des Landes mit 57 Toten schließen sich immer Menschen den Massenprotesten an. Die konservative Regierung gerät ins Wanken.

Spontane Proteste und Demonstrationen gab es seit dem schweren Zugunglück vor einer Woche mit 57 Toten täglich in Griechenland, vor allem Studierende gingen auf die Straße, um ihrem Zorn über die Versäumnisse im Vorfeld des Unglücks freien Lauf zu lassen – die Opfer waren in der Mehrzahl Studierende auf dem Rückweg an die Universitäten Nordgriechenlands. Am Mittwoch aber standen dann beinahe alle Räder still – die Gewerkschaft öffentlicher Dienst funktionierte den Weltfrauentag in einen Streiktag um, Angestellte im öffentlichen Verkehr, Lehrer, Krankenhauspersonal, Matrosen beteiligten sich.



Der konservativen Regierung und Premier Kyriakos Mitsotakis weht also ein scharfer Wind entgegen, was bereits Folgen hatte: Vergangene Woche hätte der Termin für die bevorstehenden Parlamentswahlen bekannt gegeben werden sollen. Doch nun scheint die Regierung völlig außer Tritt geraten zu sein – der Wahltermin bleibt weiter offen, offensichtlich wird eine Verlegung von April in den Mai hinein überlegt. Die ersten Wahlumfragen nach dem Unglück werden bei der Entscheidung wohl berücksichtigt werden. Offensichtlich kann die Politik noch nicht einschätzen, wie sich die Katastrophe auf die öffentliche Meinung auswirkt.