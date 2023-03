Ein Verbot von TikTok entmündigt nur die Nutzer

Wir sind längst gläserne Bürger, daran ändert auch ein geplantes Verbot der beliebten Video-App nichts. Es ist Zeit, die Datenhoheit zurückzuerobern.

Schminkvideos, tanzende Influencer, Backanleitungen von der Großmutter und knappe Videos über das Weltgeschehen: Das ist TikTok für knapp eine Milliarde Menschen. Sicherheitslücken, Datenabfluss nach China, Spionage und gefährliche Algorithmen: Dafür steht die Social-Media-App in den Augen vieler Politiker. Von Taipeh bis Washington und von Toronto bis Brüssel herrscht rege Betriebsamkeit. Nach einer Warnung durch das FBI wird plötzlich überall über ein Verbot der chinesischen App diskutiert. Um die Menschen und die westliche Welt vor „feindlichen Staaten“ zu schützen, wie es zum Beispiel im Gesetzesentwurf zum Restrict Act in den USA steht. Dabei schrammt die aktuelle Diskussion an den eigentlich essenziellen Fragen vorbei. Wie schaffen wir einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien? Und wie bekommen wir die Hoheit über unsere eigenen Daten zurück?