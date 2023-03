Frauensolidarität mit der bedrängten Republik Moldau

Acht europäische Politikerinnen auf Kurzbesuch in Chişinău. Dort drängt man unter dem Eindruck der russischen Aggression auf raschen EU-Beitritt.

Es war nicht das übliche Gruppenbild mit Dame, wie es in der internationalen Politik geläufig ist. Sondern ein Gruppenbild ausschließlich mit Damen. Am Mittwoch empfing die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, acht europäische Politikerinnen in ihrem Amtssitz. „Let's take a picture!“, rief die zierliche Frau im blassrosa Etuikleid ihren Unterstützerinnen zu, die sich im klobigen Präsidentenpalast im Herzen von Chişinău eingefunden hatten.