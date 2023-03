Deutscher verletzt Arbeitskollegen in Tirol mit Messer schwer

Das 32-jährige Opfer erlitt eine Schnittwunde im Nackenbereich und musste notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

in 34-jähriger Deutscher hat am Mittwoch in einem Gewerbebetrieb in Lermoos im Tiroler Außerfern einen Arbeitskollegen mit einem Cuttermesser attackiert und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer, ein 32-jähriger Bulgare, wegen der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte geflogen. Dort wurde er notoperiert. Den Deutschen nahm die Polizei fest.

Zu der Messerattacke war es gegen 11.00 Uhr gekommen. Laut den behandelnden Ärzten erlitt der 32-Jährige eine rund 25 Zentimeter lange und etwa drei Zentimeter tiefe Schnittwunde im Nackenbereich, die jedoch nicht lebensbedrohlich war.

Der Deutsche war nach der Tat mit seinem Auto geflüchtet, konnte aber wenig später von Polizeibeamten an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Derzeit befindet er sich in Polizeigewahrsam. Zur Tat machte er vorerst keine Angaben. Für Donnerstag ist eine weitere Einvernahme geplant. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, hieß es.

(APA)