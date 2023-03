Ein unerwarteter Migrationserfolg der EU

Die Union gewährt vier Millionen kriegsvertriebenen Ukrainern Zuflucht. Jedes fünfte ukrainische Kind lebt heute in der EU. Doch die meisten von ihnen sind nicht eingeschult, mahnt die Kommission.

Die Europäische Kommission zieht eine großteils positive Bilanz über die Aufnahme der ukrainischen Kriegsvertriebenen in der EU, die vor genau einem Jahr begonnen hat. Rund vier Millionen Ukrainer haben laut ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht vorübergehenden Schutz in der EU erhalten. Sie haben typischerweise schneller Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden als reguläre Asylwerber aus anderen Staaten, und auch die Eingliederung in das Gesundheits- und Sozialwesen der Mitgliedstaaten läuft reibungsloser als sonst. Vor allem haben die Mitgliedstaaten bei der Aufnahme und Betreuung der ukrainischen Kinder bisher Beispielloses geleistet.