Australien bestellt offenbar Atom-U-Boote in den USA

Angesichts der Spannungen mit China will Australien Insidern zufolge nukleare U-Boote aus den USA beziehen.

Vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses Chinas im Indopazifik rüstet Australien Insidern zufolge mit nuklear betriebenen U-Booten aus den USA auf. Ab 2030 sollen drei U-Boote der Virginia-Klasse in Westaustralien stationiert werden und es bestehe die Kaufoption auf zwei weitere, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute US-Regierungsbeamte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Lieferung der Boote mit britischem Design und amerikanischer Technologie sei Teil des Aukus-Sicherheitspakts zwischen den Regierungen in Washington, Canberra und London.

Storno von U-Boot-Auftrag führte zu Verstimmungen

US-Präsident Joe Biden werde in der kommenden Woche in San Diego die Staats- und Regierungschefs Australiens und Großbritanniens empfangen und die Lieferung der atomgetriebenen U-Boote und anderen Hightech-Waffen an Australien diskutieren, erklärte einer der US-Vertreter. Das Pentagon verwies eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme an das US-Präsidialamt, das es ablehnte, Einzelheiten über eine bevorstehende Ankündigung zu bestätigen.

Australien hatte im vergangenen Jahr einen Auftrag an den französischen Schiffbaukonzern Naval zum Bau von U-Booten zurückgezogen und statt dessen die Lieferung entsprechender Technologien aus den USA und Großbritannien vereinbart. Die Stornierung des 40-Milliarden-schweren-Auftrags von 2016 führte zu schweren Verstimmungen zwischen Australien und Frankreich.

(APA/Reuters)