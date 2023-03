Besucherbeschränkungen in Wiener Spitälern bleiben aufrecht

Das AKH und die anderen Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes halten an den bisher wegen Covid geltenden Regelungen zur Begrenzung der Besucher fest.

Das AKH und die anderen Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes halten an den bisher wegen Covid geltenden Regelungen zur Begrenzung der Besucher fest.

Auch nach dem Ende fast aller Corona-Maßnahmen dürfen in Wiener Spitälern nur drei Personen pro Tag einen Patienten besuchen. Der Patientenanwalt steht der Regelung kritisch gegenüber.

Patientinnen und Patienten in den Wiener Spitälern dürfen auch nach dem Fallen von nahezu allen Corona-Regeln in Österreich weiterhin nur drei Besucher pro Tag empfangen - und dies nicht zur gleichen Zeit. Das AKH Wien und die weiteren Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes halten an ihren bisherigen Regelungen fest. Der Wiener Gesundheitsverbund bestätigt einen entsprechenden Bericht des Ö1-"Morgenjournals".

Begründet wird das mit den positiven Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten und mehr Sicherheit. "Es ist wichtig, die Besucherinnen und Besucher zu lenken und die Anzahl einzugrenzen", sagt Elena Reghenzani vom Wiener Gesundheitsverbund. Negative Corona-Tests zum Einlass sind nicht nötig. Personen ab sechs Jahren müssen aber weiterhin FFP2-Masken tragen.

Kommen und Gehen muss gelenkt werden

Die Besuchszeiten wurden von Montag bis Sonntag auf 14.00 bis 17.00 Uhr vereinheitlicht. Der letzte Einlass ist um 16.00 Uhr. Mittwochs, an den Wochenenden und an Feiertagen haben Patientinnen und Patienten zusätzlich die Möglichkeit, zwischen 17.30 und 19.00 Uhr Besuch zu empfangen.

Der Gesundheitsverbund verwies auf zahlreiche Studien zum positiven Einfluss von Besuchern am Krankenbett. Allerdings dürfe das Kommen und Gehen nicht uneingeschränkt sein und müsse gelenkt werden. "Damit ist sichergestellt, dass unsere Patienten einerseits täglich und verlässlich von ihren Angehörigen Besuch bekommen können. Gleichzeitig trägt die Lenkung aber auch dazu bei, die Anzahl der Besucher so einzugrenzen, dass Patient nicht gestört oder überfordert werden", heißt es. Besondere Rücksicht müsse auf Patienten gelegt werden, die in Mehrbettzimmern liegen.

Patientenanwalt sieht Regelung kritisch

Weiterhin solle es aber Ausnahmeregelungen, etwa in der Neonatologie (Neugeborene), geben, wie Reghenzani bekräftigt. In speziellen Fällen dürfen auch positiv auf das Coronavirus getestete Personen Krankenhäuser betreten. Etwa, wenn es um die Begleitung oder den Besuch von minderjährigen Patienten geht, bei Begleitpersonen bei Geburten und im Rahmen von Palliativ- und Hospizbegleitung oder anderen kritischen Lebensereignissen.

Der Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek sieht die Beibehaltung der Regelungen kritisch. "Unsere Erfahrung sagt, dass oft mehrere Familienmitglieder gleichzeitig kommen wollen, um jemanden zu besuchen und dass Besuch zu bekommen auch für den Heilungserfolg sehr, sehr positiv ist", so Jelinek im Ö1-"Morgenjournal. Der Austausch mit der Welt außerhalb des Spitals sei wichtig und gebe den Betroffenen auch eine optimistische Zukunftsprognose. "Wir wissen alle, dass eine positive Lebenseinstellung ein wesentlicher Heilungsfaktor neben der Therapie ist."

