Geste der Beschwichtigung: Taiwan erlaubt mehr Direktflüge aus China

Künftig sollen zehn weitere chinesische Städte regelmäßig aus Taiwan angeflogen werden. Taipeh wolle wieder einen „gesunden Austausch“ mit Peking ermöglichen.

Taiwan wird wieder mehr Flüge zwischen der demokratischen Inselrepublik und China zulassen. Wie die für China-Angelegenheiten zuständige Behörde in Taipeh am Donnerstag mitteilte, sollen künftig zehn weitere chinesische Städte regelmäßig angeflogen werden. Bisher waren nach der Pandemie nur Verbindungen von den vier chinesischen Metropolen Peking, Shanghai, Chengdu und Nanjing nach Taiwan wieder aufgenommen worden. China hatte Taiwan aufgefordert, mehr Flüge zuzulassen.

Die nun zusätzlich genehmigten Verbindungen seien eine Geste des guten Willens und sollen einen "gesunden und geordneten Austausch" ermöglichen, hieß es aus Taipeh. Zu den zehn neuen Städten mit Linienflügen gehören unter anderem Nanjing sowie die südchinesischen Metropolen Shenzhen und Guangzhou, in denen viele Taiwanesen leben. Darüber hinaus sind Charterflüge aus 13 weiteren chinesischen Städten geplant.

Beziehung zu USA heizt Konflikt an

China betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik, während sich Taiwan schon lange als unabhängiger Staat ansieht. Zuletzt hatten die Spannungen in der Region zugenommen. Erst diese Woche machte Außenminister Qin Gang deutlich, dass die Volksrepublik in der sogenannten Taiwan-Frage auch nicht vor einer militärischen Eskalation zurückschrecken werde.

In den vergangenen Tagen hatte zudem die Genehmigung von US-Waffenlieferungen an die Inselrepublik und der geplante Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA für weiteren Zündstoff in der ohnehin aufgeladenen Beziehung gesorgt.

(APA/dpa)