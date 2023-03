Rede an die Nation: Nehammer pur in türkiser Glücksphase

Wie Bundeskanzler Karl Nehammer seine Rede zur Lage der Nation am Freitag anlegen wird.

Alois Mock hat schon eine gehalten, Wolfgang Schüssel, Josef Pröll oder Michael Spindelegger: eine Rede zur Lage der Nation. Am Freitag ist Karl Nehammer dran. „Österreich 2030" ist der Titel. Die Rede soll bewusst über das Ende dieser Regierungsperiode, geplant 2024, hinausweisen.

Es soll ein puristischer Event werden, kein Schnickschnack, kein Showprogramm. Wirken soll die Rede. Also wird es auch nur die Rede geben. Nach einer kurzen Einmoderation und einem kurzen Einstimmungsfilm. Auch nach der Rede ist nichts geplant. Stattfinden wird das Ganze im ThirtyFive, einer Eventlocation im 35. Stock der TwinTowers am Wienerberg in Wien-Favoriten.