Der Schweizer Schokokonzern Lindt & Sprüngli hat diese Woche robuste Zahlen für das Jahr 2022 präsentiert. Die teure Aktie verteuert sich weiter. Warum ein Kauf dennoch lohnen könnte.

Ein Goldhase um 102.000 Franken? Keine Panik, so viel kostet die beliebte Süßigkeit des Schweizer Schoko-Imperiums Lindt & Sprüngli trotz hoher Inflation noch nicht. Aber die Namensaktie des Konzerns kostet so viel und ist damit der zweitteuerste Anteilschein weltweit. Um eine Zehnerpotenz günstiger sind die Partizipationsscheine (PS): Sie kosten – nach einem leichten Plus in den letzten Tagen – rund 10.140 Franken.

Grund für den Kursanstieg sind die robusten Geschäftszahlen für 2022, die das 175 Jahre alte Unternehmen, das im Bereich Premium-Schokolade weltweit führend ist, am Dienstag präsentiert hat.