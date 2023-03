Radfahrerin in Oberösterreich von Lkw überrollt und getötet

Verkehrsteilnehmer versuchten noch, die 39-Jährige wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg.

Eine 39-jährige Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Lkw überfahren und getötet worden. Die Frau, die mit einem Rennrad auf der Prager Straße (B125) unterwegs war, wurde auf einer Kreuzung von einem in diese einfahrenden Lastwagen überrollt.

Nachkommende Verkehrsteilnehmer versuchten, die 39-Jährige wiederzubeleben. Die Notärztin konnte aber nur mehr den Tod feststellen, berichtete die Polizei.

(APA)