Wohnt Bruce Willis Ex-Frau wieder bei ihm?

(c) 2018 Getty Images

Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz

Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz (c) 2018 Getty Images

Seitdem bekannt wurde, dass Hollywood-Star Bruce Willis an Demenz leidet, machen seltsame Gerüchte die Runde.

"Ich bitte alle Fotografen, die ein exklusives Foto meines Mannes veröffentlichen wollen, haltet Abstand, schreit ihn nicht an. Erlaubt uns, ihn sicher von Punkt A nach Punkt B zu bringen“, mahnt Emma Heming-Willis über ihren Instagram-Account. Ihr Mann ist der Hollywood-Star Bruce Willis. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, seitdem dürfte sich das mediale Interesse an seiner Person verstärkt haben.

Ein versteckt aufgenommenes Video zog Heming-Willis' Zorn besonders auf sich, darin sieht man den pensionierten Schauspieler, wie er begleitet von zwei Freunden ein wenig orientierungslos in ein Auto einsteigt. Mit einem Gerücht räumte sie über eine Instagram-Story ebenfalls auf. Auf Spekulationen, wonach Bruce Willis Ex-Frau Demi Moore nun im Hause Heming-Willis wohne, um zu helfen, meinte sie kurz und knapp: "Lasst uns das im Keim ersticken. Das ist so dumm. Bitte hört damit auf."

Bei der Krankheit werden Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (Fronto-Temporal-Lappen) abgebaut. Laut deutscher Alzheimer Gesellschaft macht sich das anfangs bei vielen Erkrankten dadurch bemerkbar, dass sie teilnahmslos wirkten, gereizt seien. Herausforderungen mit der Kommunikation seien ebenfalls ein Symptom dieser Krankheit. Später komme es zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses.

Filmkarriere beendet

Heming-Willis verwies auf die frühere Bekanntmachung im vergangenen März, als Willis krankheitsbedingt das Ende seiner Filmkarriere verkündet hatte. Bei ihm war damals eine Aphasie diagnostiziert worden. Aphasien sind Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können. Seitdem sei sein Zustand fortgeschritten, teilte die Familie Mitte Februar mit.

Demi Moore und Bruce Willis hatten 1987 geheiratet und gaben 1998 ihre Trennung bekannt, sie haben drei erwachsene Töchter. Seit 2009 ist Willis mit dem Model Emma Heming verheiratet, das Paar hat zwei Töchter. Der 1955 im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein als Sohn eines US-Soldaten und dessen deutscher Frau geborene Willis hatte seit den 70er-Jahren als Schauspieler gearbeitet und war vor allem mit Action-Filmen wie "Stirb Langsam" berühmt geworden.

(sh/APA/dpa)