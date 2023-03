Eine Reise in die Renaissance

Frankreich. Loireschlösser

Nach der Ankunft in Paris geht es direkt weiter nach Blois. Am zweiten Reisetag steht unter anderem das Renaissancejuwel Chambord im Mittelpunkt. Die spektakuläre Schöpfung Franz I.‘ zieht jedes Jahr etwa eine Million Besucher an und zählt zu den berühmtesten Bauwerken Europas. Zurück in Blois folgt ein Spaziergang in der hübschen Altstadt, die auch heute noch von dem prächtigen Schloss und der Kathedrale überragt wird. Am Schloss von Blois können alle Entwicklungen der französischen Architektur an den verschiedenen Gebäuden abgelesen werden. Am dritten Tag der Reise steht ein Besuch der Abtei Fontevraud am Programm. Die Abteikirche gehört zu den schönsten romanischen Sakralbauten des Anjou. Im Anschluss geht es zum Azay-le-Rideau. Tours, Hauptstadt der Region Touraine, wird an Tag vier näher erkundet. In Tours lebte der Heilige Martin, der, so berichtet die Legende, seinen Mantel mit Christus in der Gestalt eines frierenden Bettlers teilte. Der fünfte Reisetag widmet sich dem Königsschloss von Amboise, in dem Leonardo da Vinci seine letzten Lebensjahre verbrachte. Der nächste Halt heißt Chenonceau, ein Schloss wie aus dem Märchenbuch. Am Ende einer breiten Allee gelegen, über den sanften Fluten des Flusses Cher gebaut, von Wald und schönen Parks umgeben, streckt es seine Türmchen und seine verzierten Schornsteine in die Luft.

Im bezaubernden Städtchen Chinon, das an Tag sechs besucht wird, ist das Mittelalter noch lebendig: Davon zeugen die Altstadt am Ufer der Vienne und der Bergsporn mit der düsteren Ruine des Schlosses. Am Nachmittag folgt die Weiterfahrt nach Villandry, bekannt für seine wunderschönen Zier-, Wasser- und Gemüsegärten. Die Reise neigt sich mit einem Besuch der Stadt Orléan allmählich dem Ende zu. Von Paris geht es zurück nach Wien.

Die Urspünge des Wasserschlosses Azay-le-Rideau liegen in einer hochmittelalterlichen Burg des Ritters Ridel d’Azay. (c) Shutterstock

INFORMATION TERMINE & PREISE: 21. 05. – 27. 05. 2023p.P 1498 €

18. 06. – 24. 06. 2023p.P 1398 €

16. 07. – 22. 07. 2023p.P 1498 €

03. 09. – 09. 09. 2023p.P 1498 €

Einzelzimmerzuschlag 398 €

Kleingruppenzuschlag (15-19 P.) 149 €

15 bis maximal 26 Personen

Buchungscode [PCDGLO23] INKLUDIERTE LEISTUNGEN: Linienflüge Wien – Paris – Wien (Austrian Airlines/Air France)

Flughafen- und Sicherheitsgebühren (dzt. € 162,-)

Transfers/Ausflüge im bequemen Reisebus

Sechs Übernachtungen im sehr guten Hotel Mercure Blois**** bzw. Hotel Novotel Blois****

Verpflegung: Frühstück

Besichtigungsprogramm laut Reiseverlauf

Eintritte laut Programm: Schloss Chambord, Schloss Blois, Abtei Fontevraud & Schloss Azay-le-Rideau, Amboise & Chenonceau, Besuch der Gärten von Villandry

Stadtrundgang in Tours mit Besuch der Basilika des Heiligen Martin

Qualifizierte Studienreiseleitung: DI Wolfgang Dirnbacher, Mag. Eugen Culjak, Alexander Kriegelstein (Änderungen vorbehalten!) REISEVERLAUF: 1. Tag: Wien – Blois

2. Tag: Chambord & Blois

3. Tag: Abtei Fontevraud

4. Tag: Tours

5. Tag: Königsschloss Amboise & Chenonceau

6. Tag: Chinon & die Gärten von Villandry

7. Tag: Orléans – Paris – Wien