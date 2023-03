Die Sonnenregions Italiens

Apulien: Im Land der Trulli

Nach der Ankunft in Bari geht es zum Hotel, dem Ausgangspunkt der nächsten sieben Tage. Zu Beginn steht die Besichtigung der berühmten Wallfahrtskirche San Nicola am Programm. Es folgt ein Nachmittag im zauberhaften Städtchen Polignano a Mare. Die Steinhäuser und engen Gassen verleihen der Ortschaft eine ganz besondere Atmosphäre. Der dritte Reisetag führt nach Trani und zur Kathedrale San Nicola Pellegrino. Das Gotteshaus liegt direkt am Meer und gehört zu den schönsten romanischen Bauten des Landes. Höhepunkt des Tages ist der Besuch des Castel del Monte. Über die von Stauferkaiser Friedrich II. erbaute Burg wurde viel geschrieben, wissenschaftlich wie auch esoterisch. Am vierten Tag der Reise geht es in das Kernland Apuliens, „Le Murge“. Hier, im wasserarmen, verkarsteten Hochland, ist die Heimat der Trulli. Die weiß getünchten, mörtellos gebauten Steinhäuser erinnern mit ihren kegelförmigen Schindeldächern an Zipfelmützen. In Alberobello können über 1500 dieser Bauten bewundert werden. Am Nachmittag steht ein Ausflug nach Ostuni auf dem Programm – ein Stück Italien wie aus dem Märchenbuch! Zu Beginn des fünften Tages geht es in die Kleinstadt Altamura. Hier wartet in einer alten, traditionellen Bäckerei eine Verkostung.

Es folgen die Besichtigung der Kathedrale Santa Maria Assunta und eine Weiterfahrt nach Matera. In der Altstadt liegen die berühmten Sassi, die verschachtelten Höhlenwohnungen mit engen Treppenwegen. Am sechsten Tag geht es nach Gallipoli, auch „Perle des Ionischen Meeres“ genannt. Es folgen Besichtigungen der Ortschaften Otranto und Lecce. Die Reise neigt sich mit einem kurzen Stopp am Hafen von Brindisi und dem Besuch einer Ölmühle dem Ende zu.

Bekannt ist Matera für seine Altstadt, die zu einem erheblichen Teil aus Höhlensiedlungen – den Sassi – besteht. Shutterstock

Ruefa

INFORMATION TERMINE & PREISE: 30. 04. – 07. 05. 2023p. P. 1370 €

28. 05. – 04. 06. 2023p. P. 1390 €

03. 09. – 10. 09. 2023p. P. 1390 €

Einzelzimmerzuschlag258 €

Kleingruppenzuschlag (12 – 19 P.)149 €

12 bis maximal 26 Personen.

Buchungscode [PBRIAP23] INKLUDIERTE LEISTUNGEN: Linienflüge Wien – Bari – Wien

Flughafen- & Sicherheitsgebühren (dzt. ca. 214 €)

Transfers/Ausflüge im bequemen Reisebus

Sieben Übernachtungen im sehr guten Hotel Sierra Silvana (Kat. 4*)

Halbpension

Besichtigungen und Eintritte: Wallfahrtskirche San Nicola/Bari, San Nicola Pellegrino/Trani, Castel del Monte, Matera, Santa Maria Annunziata/Otranto, Santa Croce/Lecce

Besuch einer typischen Bäckerei in Altamura inkl. Kostprobe

Besuch einer Ölmühle

Informationsmaterial und Reiseliteratur (1 Exemplar/Zimmer)

Teilweise örtliche Stadtführer

Qualifizierte deutschsprachige Studienreiseleitung: Dr. Angela Indiveri (Änderungen vorbehalten!) REISEVERLAUF: 1. Tag: Wien – Bari

2. Tag: Bari & Polignano a Mare

3. Tag: Castel del Monte – „Krone Apuliens“

4. Tag: Im Land der Trulli

5. Tag: Weltkulturerbe Matera

6. Tag: Gallipoli & Otranto

7. Tag: Barockjuwel Lecce & Brindisi

8. Tag: Bari – Wien