Ein Sexfilm mit Michel Houellebecq: Kunstprojekt oder Racheporno?

Ein niederländisches Filmkollektiv will einen Film herausbringen, der den Bestseller-Autor beim Sex mit mehreren Frauen zeigt. Dieser will den Film verbieten lassen - und erreichte nun eine Verschiebung des Starts.

„Es ist kein Porno. Es ist ein Kunstfilm": So beschreibt das niederländische Filmkollektiv Kirac einen Film, der den französischen Bestseller- und Skandalautor Michel Houellebecq beim Sex mit mehreren Frauen zeigen soll - und der seit seiner Ankündigung im Jänner für Aufsehen sorgt. Auch, weil Houellebecq mit der Veröffentlichung nicht einverstanden ist. Über seine Anwälte will er ein Verbot des Films erwirken. Die Veröffentlichung, die für 11. März vorgesehen war, sei nun verschoben, teilte der Regisseur Stefan Ruitenbeek via Twitter mit.

Ein Ende Jänner veröffentlichter Trailer zu "Kirac 27 Houellebecq“ - der mittlerweile wieder gelöscht wurde, in sozialen Medien und Internetarchiven aber noch auffindbar ist - suggeriert, dass sich Michel Houellebecq bewusst von dem Kollektiv beim Sex habe filmen lassen. Man sieht, wie er mit einer jungen Frau im Bett liegt, wie die beiden sich küssen, sein Oberkörper ist nackt, der Rest unter der Decke. Der Begegnung sei ein Deal vorausgegangen, erklärt die Erzählerstimme: Houellebecq sei frustriert gewesen, weil sein geplanter „Liebesurlaub“ nach Marokko gestrichen worden sei: Er hätte Angst gehabt, von islamischen Extremisten entführt zu werden. Dabei habe seine Frau einen ganzen Monat lang Prostituierte für ihn organisiert! Der Filmemacher, der seit einiger Zeit mit Houellebecq in E-Mail-Kontakt war, habe ihm vorgeschlagen, stattdessen nach Amsterdam zu kommen. Hier kenne er genug Frauen, die mit dem Autor schlafen würden. Er würde ein Hotelzimmer arrangieren, wenn Houellebecq sich dafür beim Sex filmen ließe.