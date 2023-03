NÖ-Wahl: Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP geplatzt

Die ÖVP will die Forderungen der SPÖ nicht erfüllen. Man werde nun die FPÖ zu Verhandlungen einladen, sagt Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Die Blauen bekundeten bereits, zu Gesprächen bereit zu sein.

Die Verhandlungen von ÖVP und Sozialdemokraten nach der Landtagswahl in Niederösterreich sind am Donnerstag gestoppt worden. "Die konkreten Forderungen der SPÖ sind für unser Land weitestgehend standortschädlich", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einem schriftlichen Statement. Die Volkspartei wolle jetzt die FPÖ "zu konkreten Verhandlungen über ein Arbeitsübereinkommen einladen" und danach "entscheiden, welchen Weg wir in Niederösterreich gehen."

Zuletzt waren in den Verhandlungen öffentliche Kontroversen um Forderungen der SPÖ entstanden. Die verlangten Punkte untermauerte der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich am Donnerstag medial.

FPÖ zu Verhandlungen bereit

Indes verkündete FPÖ-Landespartei- und Klubchef Udo Landbauer bei einer Pressekonferenz die Bereitschaft für "ernsthafte und seriöse Verhandlungen" über ein Arbeitsübereinkommen mit der Volkspartei. Auch er nannte aber Voraussetzungen: Es dürfe "keine Parallelverhandlungen mit der SPÖ" geben. Im Voraus müsse ein thematisch orientierter Verhandlungsfahrplan festgelegt werden. Resultate sollen "transparent und offen kommuniziert" werden. Am Ende des Prozesses müsse eine "faire, dem Wählerwillen entsprechende Kompetenzverteilung" stehen. Dazu gehöre, dass die Landesräte "Finanz- und Personalverantwortung für den jeweiligen Bereich haben". Am Ende der Gespräche solle auch die SPÖ miteinbezogen werden. "Besonders in Zeiten der Krise ist es wichtig, sich nicht im kleinlichen Polit-Hick-Hack zu verlieren", betonte Landbauer dazu.

Über die Verhandlungen zwischen der ÖVP und der SPÖ sagte Landbauer: Die "selbst ernannten staatstragenden Parteien" hätten "keinen Plan für die Zukunft des Landes entwickeln können" - das sei "eine Schande". Es seien "Machtspielchen" und "Eitelkeiten" im Vordergrund gestanden. Bisher habe er aus "Staatsräson" und "Verantwortungsbewusstsein" bewusst keine Kommentare dazu abgegeben, sagte Landbauer bei seiner ersten Pressekonferenz nach dem Urnengang vom 29. Jänner.

FPÖ wird Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen

Für den FPÖ-Landesparteichef ist nunmehr auch das "Vertrauen in die Lösungskompetenz" von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) "definitiv schwer beschädigt". Die Landeschefin sei selbst bei "kaum einer Verhandlungsrunde anwesend", dies sei "einigermaßen befremdlich" und auch "eine Charakterfrage".

Es bleibe dabei, dass die Freiheitlichen Mikl-Leitner im Rahmen der konstituierenden Landtagssitzung am 23. März nicht zur Landeshauptfrau wählen werden, betonte Landbauer. Wenn die ÖVP-Chefin nicht zur Zusammenarbeit bereit sei, stehe es 5:4 "gegen das 'System Mikl-Leitner'", spielte der Freiheitliche auf die neuen Verhältnisse in der Landesregierung an. Man sei "bereit, Verantwortung zu übernehmen", dies sei auch ein "klarer Wählerauftrag". Thematisch stehe die FPÖ in Niederösterreich weiter für "eine ordentliche Sicherheitspolitik, eine soziale Familienpolitik und für den entschlossenen Kampf gegen die Verarmung des Mittelstandes".

(APA)