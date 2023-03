Österreichs blinder Fleck in der Migrationsdebatte

Wenn sie es sich frei aussuchen können, würden hochqualifizierte Migranten in viele Länder gehen, bevor sie nach Österreich kommen. Woran könnte das bloß liegen?

Stark zugespitzt könnte man die Migrationsdebatte in Österreich so beschreiben: Die einen tun so als gäbe es nur solche Ankömmlinge, die in ihren Herkunftsländern um ihr Leben fürchten müssen. Und die anderen tun so als gäbe es nur solche, die ein akzeptables Leben gegen ein besseres in Österreich eintauschen wollen, womöglich noch auf Kosten des Sozialsystems. Die Wahrheit ist freilich: Es gibt beides. Und noch mehr. Denn auf eine dritte Gruppe vergisst man hierzulande gerne.