Attentat auf Separatistenchef in Transnistrien vereitelt?

Die abtrünnige Moldauer Region Transnistrien behauptet, Kiew habe einen Anschlag auf ihren Präsidenten geplant. Moldau dementiert.

Tiraspol/Moskau. Die schweren Vorwürfe kommen zu einer Zeit, in der die Spannungen in der kleinen Republik Moldau gefährlich anwachsen. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete am Donnerstag, dass in der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien ein Attentat auf Separatistenchef Wadim Krasnoselski vereitelt worden sei. Und die Pläne für den Anschlag auf Transnistriens Präsidenten Krasnoselski seien in der Ukraine ausgearbeitet worden, behaupten die Behörden des von Moskau unterstützten Separatistengebietes.

„Das Verbrechen wurde auf Anweisung des ukrainischen Sicherheitsdienstes gegen eine Reihe von Beamten der transnistrischen Moldauischen Republik vorbereitet“, teilte Transnistriens Ministerium für Staatssicherheit mit. „Die Verdächtigen sind festgenommen worden. Sie haben Geständnisse abgelegt.“ Der Anschlag hätte durch ein mit Sprengstoff präpariertes Auto im Zentrum von Transnistriens Hauptstadt Tiraspol durchgeführt werden sollen.

Russen im Land

Moldaus Führung fürchtet, dass Russland die Lage destabilisieren will. In Transnistrien sind russische Soldaten stationiert. Moldaus Präsidentin, Maia Sandu, hat Moskau vorgeworfen, einen Umsturz zu planen. In der Republik Moldau mit seinen rund 2,5 Millionen Einwohnern regiert eine proeuropäische Regierung. Premier Dorin Recean strebt einen EU-Beitritt an, bis zu dem noch viele Jahre vergehen dürften. Zugleich zählt Moskau die Ex-Sowjetrepublik, die an den Westen der Ukraine grenzt, zu seinem Einflussgebiet.

(APA/Reuters)