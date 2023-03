Tierquälerei im Schlachthof: Welchem Gütesiegel kann man noch trauen?

Der Verein gegen Tierfabriken hat Missstände in einem Schlachthof in der Steiermark aufgedeckt. Doch wie sollte es in Schlachthöfen eigentlich zugehen? Sind wir Konsumenten, was Fleischproduktion betrifft, nicht auch etwas naiv?

Wie funktioniert die Massentierhaltung in Österreich? Wo werden eigentlich so genannte glückliche Hühner und Bio-Hühner geschlachtet? Welchen Gütesiegeln kann man noch trauen? Darüber sprechen in dieser Folge Essen-Trinken-Redakteurin Bernadette Bayrhammer und Presse-Praktikantin Lena Lafer

Gast: Bernadette Bayrhammer, Lena Lafer

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: Verein gegen Tierfabriken

